Dierenactivisten op Schier: 'Wij zijn hier om vredig actie te voeren'

'Wij gaan onszelf niet aan de paal vastketenen', zegt dierenactivist Jan ten Cate. Hij is op het eiland en vindt het Kallemooifeest onnodig dierenleed. 'We gaan vanavond met protestborden en door gezang laten horen dat we het er niet mee eens zijn'

Demonstratievak

Aan de noordkant van het gemeentehuis mag er in een speciaal vak gedemonstreerd worden. Daar is plek voor maximaal 25 personen. Ten Cate is er de hele dag te vinden. 'We hopen met eilanders in gesprek te gaan en uit te leggen waarom we tegen het ophangen van de haan zijn. Voor zo'n dier is dit ongekende stress.'

De haan moet volgens de Kallemooitraditie drie dagen in een mast blijven hangen. Dinsdag wordt de haan weer bevrijd en door kinderen van het eiland naar de eigenaar teruggebracht.

Punt maken

Ten Cate hoopt dat ze hun punt kunnen maken en dat dit zonder problemen verloopt. 'We zijn hier om vredig actie te voeren', zegt hij. In 2017 werden vijf dierenactivisten 'voor hun eigen veiligheid' nog door de politie op de watertaxi van Schier gezet nadat ze zichzelf hadden vastgeketend aan de paal waarop de haan gehesen zou worden.

Om een oogje in het zeil te houden heeft de gemeente camera's opgehangen rondom het Willemshof, het terrein waar het Kallemooifeest plaatsvindt. Dat gebeurde voorgaande jaren ook al.

Daarnaast mag er tijdens het strijken niemand in de buurt komen van de mast. Dat is dan afgezet gebied, waar alleen de organisatie en de politie mag komen.

Respecteren

Zowel de gemeente als de kallemooicommissie wil niet reageren. Zij verzoeken iedereen via de website om zowel de traditie als het recht om te demonstreren te respecteren, zodat de orde niet verstoord wordt. Ze hopen er op die manier weer een mooi (kinder)feest van te kunnen maken.

Ook diverse dierenorganisaties lieten zaterdag weer van zich laten horen. Zo heeft Comité Dierennoodhulp samen met stichting Een DIER Een VRIEND, stichting Animal Rights, stichting Dierennood en stichting Rechten voor al wat leeft een dringend verzoek aan de NVWA gedaan om tot handhaving over te gaan bij het evenement.

Ook hebben ze gevraagd of de dierenpolitie in actie wil komen. De dierenorganisaties vinden ook dat de haan zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast wordt.

Verzet

De eilander traditie zorgt elk jaar voor verzet. Een gang naar de rechter van de tegenstanders om het feest te verbieden mocht niet baten. Volgens de rechter worden er voldoende maatregelen genomen voor de haan. Zo wordt het dier met een camera in de gaten gehouden en krijgt het voldoende eten en drinken.

