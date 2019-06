Stadjer wint eerste prijs met helm in Japan

'Dit is te gek, supertof! Een soort kers op de taart', zegt kunstenaar Harry Arling. Hij heeft de eerste prijs gewonnen op de Tokyo International Art Fair met een bijzondere helm. Arlings atelier is aan de Westerhavenstraat in Groningen.

De kunstenaar wint de prijs met zijn 'kosmotronik'-helm. Dat zijn volgens hem 'onhandige machines gemaakt van afval en modelbouwonderdelen'. Hij bouwt al dertig jaar objecten volgens dat principe.

Begin van iets moois

'Het voelt wel als erkenning dat mijn ontwerpen echt als kunst worden gezien', zegt Arling na afloop van zijn winst in Japan. Hij hoopt dat zijn werk nu makkelijker in galerieën in het buitenland terechtkomt. 'Dit is het begin van iets dat heel mooi kan worden'.

Aan het festival deden 150 kunstenaars uit veertig verschillende landen mee. De helm vond men het meest spraakmakend. Na zijn overwinning was hij naar eigen zeggen emotioneel. 'Het is wel een beetje onwerkelijk.' Wat nu rest is een afterparty.

In 2011 maakten we een reportage over de kosmotroniks



