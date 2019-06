Wilskrachtige Hummel snelt ondanks blessure naar zege in Loppersum

De Hoogkerker kwalificeerde zich in Loppersum na enkele teleurstellende manches via de Last chance heat alsnog voor de A-finale die hij op grandioze wijze wist te winnen. Door een enkelblessure, opgelopen tijdens wedstrijden in het Duitse Osnabrück, kon de jongeling eigenlijk niet voluit gaan. Toch liet hij in de finale nog eens zijn extra klasse zien.

Prima start

Hummel kende een uitstekende start, dook als eerste coureur de bocht in en stond de leiding vervolgens niet meer af. De Deen Kenneth Kruse Hansen moest zijn meerdere erkennen in de ontketende Groninger. Het brons was voor Dave Meijerink. De regen hield halverwege de wedstrijd op waardoor bijna alle races doorgang konden vinden op een goede baan.

Leider in algemeen klassement

De pas vader geworden Hummel voert na drie van de vijf wedstrijden tevens het algemeen klassement om de Dutch Open Grasstrack aan. Bij de zijspannen ging de zege naar het duo Wilfred Detz en Wendy Arling.

Tweede

Het Groningse tweetal William Mathijsen en Sandra Mollema moest genoegen nemen met de tweede plaats. De combinatie Sven Holstein-Martin Strockmeijer legde beslag op de derde positie.

