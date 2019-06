Sarèl de Jong prolongeert wereldtitel in MartiniPlaza

Sarèl de Jong heeft haar Enfusion-wereldtitel zaterdagavond in MartiniPlaza met succes verdedigd. De kickboksster uit Meedhuizen pakte net als vorig jaar de titel in de klasse tot 64 kilogram.

De Jong was duidelijk de sterkste over vijf rondes en won op punten van Sanne de Ruiter uit Spijkenisse. De titelstrijd maakte deel uit van vechtsportgala Glorious Heroes in MartiniPlaza.

Eerdere titels

In juni 2018 won ze, eveneens in MartiniPlaza, voor het eerst de wereldtitel in de klasse tot 64 kilogram. Dat was ten koste van de Amsterdamse Chellina Chirino.

In november vorig jaar wist De Jong in MartiniPlaza de wereldtitel te veroveren in de klasse tot 61 kilogram, door de Duitse Samira Kovacevic te verslaan.