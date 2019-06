Hijsen Kallemooihaan rustig verlopen ondanks protestactie

Protesten, petities, rechtszaken en een brief aan de koning. En dat allemaal om een einde te maken aan een traditie op Schiermonnikoog: het ophangen van een haan in een mand op achttien meter hoogte.

Dit jaar was het protest tegen het zogeheten kallemooifeest groot. De organisatoren waren daarom zichtbaar gespannen en er was dan ook veel beveiliging op de been om alles in goede banen te leiden.

Camerabewaking en tien agenten moesten ervoor zorgen dat de openbare orde niet verstoord werd. Ook had de Kallemooicommissie dertig vrijwilligers geregeld die als bewaking rondom de paal stonden.

Geen ongeregeldheden

Dierenactivisten hadden aangekondigd te demonstreren. De burgemeester had daarom een speciaal vak ingericht voor hen vlak bij het Kallemooiterrein. Zestien demonstranten, die voornamelijk uit het westen van het land kwamen, maakten daar gebruik van. Ze staan met borden in hun handen en schreeuwen richting het publiek dat ze het er niet mee eens zijn.

Honderden toeschouwers staan rijen dik achter de hekken. Want niemand mag in de buurt van de paal komen. De gemeente heeft daar zelfs een officieel verbod voor afgegeven. De aanwezige agenten houden de boel goed in de gaten.

Het is 23:30 uur als de mand met daarin de haan aan de paal bevestigd is en omhoog gehesen wordt. En nadat de paal staat, volgt er luid gezang van het publiek. 'Dit pinksterfeest gaat nooit verloren. Knoop dat in je oren!'. Het overstemt het protest van de dierenactivisten die weer volhardend zijn in hun eigen spreekkoren. 'De Middeleeuwen zijn voorbij, laat de haan vrij! There's no excuse for animal abuse!'

De actievoerders vinden de actie geslaagd. 'De eilanders hebben ons gezien en gehoord. We hebben kunnen laten horen dat we dit dierenleed vinden en dat het niet meer van deze tijd is', zegt dierenactivist Jan ten Cate.

Recht om te protesteren

'Het is een goed recht in Nederland dat iedereen mag protesteren. Dus dat hoort er dan een beetje bij tegenwoordig', zegt Gerard Schoep uit Assen. Hij is met zijn voetbalteam op Schier vanwege het traditionele pinkstertoernooi. 'Daar hoort dit evenement ook bij. Van mij mogen ze gewoon doorgaan met deze traditie. Gezellig toch!'

Toch jammer

Eilanders zijn niet blij met de actievoerders. Ze vinden dat die het feest verstoren. Garda Meerdink is één van hen. 'Ik vind dit gewoon heel jammer. We hebben gewoon een hele leuke traditie hier op het eiland. En er is nog nooit één haan dood uit de mand gekomen. Ik denk: waar bemoeien ze zich mee?'

Meerdink vindt dat de actievoerders zich moeten inzetten voor de echte grotere zaken die spelen. 'Zoals de plastic soep in de zee of bij een slachterij waar veel meer dierenleed plaatsvindt.'

Alternatieve traditie

De demonstranten zijn van plan volgend jaar weer terug te komen. 'Dit is echt niet meer van deze tijd. Dit gaat inderdaad maar om één haan, maar dit is een symbool voor al het andere dierenleed dat er is. Ze moeten de haan vervangen voor iets anders. Laat bijvoorbeeld basisschoolkinderen een haan knutselen en stop de mooist gemaakte haan in de mand', besluit Jan ten Cate.

Eilander Meerdink ziet daar wel iets in, maar vindt wel dat het hele eiland daar dan achter moet staan. 'Als deze strijd zo blijft, is dat een mooi alternatief. Met de kinderen een mooie haan maken. Het is een strijd als deze niet waard.'

Tevreden

De Kallemooicommissie en de gemeente laten in een korte reactie weten dat ze blij zijn dat de avond rustig verlopen is. Dinsdag zal de haan weer uit de mand gehaald worden. Tot die tijd is er cameratoezicht en een dierenarts die het welzijn van de haan in de gaten houdt.