'Die aardbevingen zijn niet alleen frustrerend, maar ook confronterend'

De aardbeving van zondag 9 juni werd ook in Wirdum goed gevoeld. (Foto: ProNews)

De aardbeving van 2.5 op de schaal van Richter bij Garrelsweer werd in de wijde regio waargenomen. Ook uit de dorpen Loppersum, Wirdum, Zeerijp, Westeremden, Stedum, Oosterwijtwerd en Eenum kwamen veel meldingen binnen.

'Ik hoorde twee harde knallen kort achter elkaar', laat een inwoonster van Loppersum via de bevingsmelder weten. 'De dreun voelde aan alsof er iets ontplofte', meldt iemand anders uit Eenum.

'Een beste knal'

Riet Rijsdijk uit Wirdum was zondagochtend al vroeg uit de veren, toen ze werd opgeschrikt door 'een beste knal', zoals ze de beving zelf omschrijft. 'Ik stond buiten de was op te hangen, toen ik de beving vernam. Mijn man sliep nog, maar hij was daarna direct wakker.'

Wat haar opviel, is dat dieren uit de omgeving heel sterk reageerden op de beving. 'Achter ons huis kijk je uit op de Wirdumermaar en ik hoorde direct na de trilling veel koeien in de wei loeien en meerkoeten kwaken, die waren totaal overstuur. Ik ben zelf vrij nuchter, maar dat bezorgde me wel een kippenvelmoment.'

Scheuren

'Na de beving ging ik meteen naar binnen om te kijken of er schade was. En ik zag direct al dat één van de scheuren weer iets groter was geworden', gaat Rijsdijk verder.

'Onze woning is al eens hersteld geweest, maar de scheuren komen gewoon opnieuw. Je wilt niet dat je leven wordt beheerst door die aardbevingen, maar dat gebeurt wel. Dat is niet alleen heel frustrerend, maar ook confronterend.'

