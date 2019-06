KNMI: beving Garrelsweer had ook een naschok (update)

'Om zeven uur vanochtend was er een magnitude van 2.5. De automatische detectie legde 'm bij Wirdum, maar na een analyse kwamen we uit bij Garrelsweer. Een verschuiving van zo'n anderhalve kilometer', licht Evers toe.

Vaker niet dan wel

Ruim een half uur daarna, om 07:34, was er een magnitude van 0.9. 'Dat was slechts op 170 meter afstand van de eerdere beving. Dus dat beschouwen we als een naschok. Zo'n naschok zien we af en toe wel eens, maar vaker niet dan wel. Magnitudes van 0.9 voelt men over het algemeen niet', stelt hij.

Reactie ministerie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels ook gereageerd op de beving. 'Vanmorgen heb ik met burgemeester Hans Engels gebeld. Het is heftig voor de bewoners om weer opgeschrikt te worden door een beving en mogelijk opnieuw te maken te krijgen met schade.'

De vorige keer dat de minister zich uitliet over een beving in onze provincie, versprak hij zich naar eigen zeggen. In een interview met RTV Noord noemde Wiebes de beving van 3.4 bij Westerwijtwerd een 'bevinkje'.

'Geen slachtoffers en grote schade'

'Geen meldingen van slachtoffers of grote schades gelukkig', zegt burgemeester Hans Engels van Loppersum op Twitter.



Overzicht

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) geeft zondag aan het eind van de middag een overzicht van de nieuwe schademeldingen.

