Fietsende Stadjers bereiken eindbestemming in China (en weten niet van ophouden)

Halverwege maart was het nog maar de vraag of het stel überhaupt de Chinese grens mocht passeren. Chinese autoriteiten deden moeilijk omdat Martijn en Mariëlle ook door politiek gevoelige landen als Turkije en Iran waren gefietst, maar uiteindelijk gingen ze toch overstag.

Duizenden kilometers

Het liefst hadden ze de complete reis fietsend afgelegd, maar omdat hun Chinese visum maximaal zestig dagen geldig was, ontkwamen de Groningers er niet aan om ook de duizenden kilometers naar Tianjin ook deels met het openbaar vervoer af te leggen.

'Een geweldige reis', zo omschrijven Martijn en Mariëlle het laatste deel van hun fietstocht. 'Van fietsen in het Pamir-gebergte en waarschuwingsborden voor overstekende olifanten tot het kennismaken met de Tibetaanse cultuur en een bijzonder liftavontuur', vatten ze samen.

Chinese Champs-Élysées

Na een bezoek aan de de Groningse partnerstad Xi'an en hoofdstad Peking, waar zelfs een ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur Ed Kronenburg plaatsvindt, voelen de laatste kilometers naar Tianjin als een bevrijding. 'Het voelde als onze spreekwoordelijke route over de Chinese Champs-Élysées. Niemand kon ons op dat moment meer wat maken', zeggen ze.

In de stad krijgen Martijn en Mariëlle een warm welkom door medewerkwerkers van het Groningen Tianjin-office. 'De volgende ochtend gaven we een presentatie aan studenten en daarna deden we waarvoor we 14.000 kilometer naar Tianjin zijn gefietst: als fietskoeriers uit fietsstad Groningen een brief van burgemeester Den Oudsten te overhandigen aan de zusterstad en fietsstad van China.'

Mariëlle: 'Een medewerkster van de Foreign office neemt de brief in ontvangst en spreekt lovende woorden. Wij beschouwen onze taak daarmee als volbracht.'

Op naar de vijfhonderd

Oorspronkelijk was het plan van de Stadjers om naar Tianjin te fietsen en terug te vliegen. Maar het avontuur is wat hun betreft nog niet helemaal voorbij. 'We wilden met deze fietstocht laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen de mogelijkheid hebben om te fietsen. Ons doel om vijfhonderd fietsen te verzamelen voor kinderen uit armoedegezinnen is nog niet bereikt.' Inmiddels staat de teller op 444.

'Daarom hebben we besloten om ook grotendeels via Mongolië en Rusland naar huis te fietsen', vertellen ze. Wanneer dat gebeurt? Ze hebben nog geen idee. 'Maar we komen niet thuis voordat we vijfhonderd fietsen hebben verzameld. Doneer dus die kinderfiets aan ons!'

