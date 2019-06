42 schademeldingen na beving Garrelsweer, twee acuut onveilige situaties

'We hebben twee meldingen van een acuut onveilige situatie in de gemeente Loppersum ontvangen', laat de TCMG weten. 'Hoeveel meldingen het directe effect zijn van de beving in Garrelsweer, is nog niet te zeggen.'

Aantal meldingen loopt op

Het aantal schademeldingen in verband met de aardbeving van 22 mei in Westerwijtwerd was zondag opgelopen tot 4832. Normaal komen bij het TCMG ongeveer tweehonderd schademeldingen per week binnen. De afgelopen tijd waren dat er minstens tweehonderd per dag.



Het verlof van iedereen werd gelijk ingetrokken Jouke Schaafsma - woordvoerder TCMG

Opgeschaald

Een paar weken na de aardbeving bij Westerwijtwerd kwamen er bij het TCM al minder telefoontjes binnen. 'Daarom hadden we gewoon een reguliere weekenddienst ingepland. Maar toen de melding over de beving binnenkwam, zijn we gelijk opgeschaald. Het verlof van iedereen werd gelijk ingetrokken', zegt woordvoerder Jouke Schaafsma.

Maar er is nog wel sprake van een drukkere periode dan normaal, stelt de TMCG. Dat houdt volgens de commissie mogelijk verband met het Kamerdebat van dinsdagavond over de gaswinning.

