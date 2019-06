Rondje Groningen: Fietsen vissen? Eitje in de diepenring

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Let op: Bevermelding!

Het heeft even geduurd. Sterker nog: we hebben een jaar lang geen bever kunnen spotten op de natuurwebcams die we samen met Het Groninger Landschap volgen. Maar nu is het zover: de bevers zijn vol in beeld!

2) De bevers zijn niet alleen

Dit lange zomerweekend poseerden meer dieren voor de lens.

3) Opeens een opiniestuk over Groningen

Paar dagen oud, maar toch opzienbarend. GeenStijl steekt een veer in de reet van Stad, want het is geen Amsterdam...

4) Romano Sion was jarig

Voor het Twitteraccount Kent u deze Nog aanleiding om dit klassieke fragment van de oud-FC Groningen-voetballer weer eens uit de mottenballen te halen.

5) Klikbeet draait het om

Of je vindt het grappig, of je vindt het niks - maar het programma Klikbeet benadert de gas-ontwikkelingen in Groningen net even vanaf de andere kant.

6) Nog even over Pinkpop

Namens de RUG: bedankt Kraan.

7) Wijkagent in De Marne zwaait af

In De Marne dan. Onno gaat naar Marum.

8) Oh, dáár zijn die borden dus van

De Dag van de Architectuur Groningen legt het zelf even uit. Stemmen op het mooiste gebouw kan hier trouwens.

9) Droninger doet het gewoon

Gebouw vraagt, fotograaf draait. Letterlijk.

10) Moet de rector een rectrix worden?

Dat is ineens een vraag die speelt, nu de nieuwste Rector Magnificus Cisca Wijmenga heet... en vrouw is.

11) Fietsen vissen

Is in de diepen van Stad bijna net zo makkelijk als vissen vissen, tonen de jongens van YouTube-account UnderScore.

12) Oostwold Airshow levert plaatjes op

Mooie plaatjes, afgelopen weekend. Onder andere van Victor Bruinen.

Dat was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Eentje gemist? Check ons archief.