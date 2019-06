Garrelsweer komt samen na beving: 'De oorzaak is diep triest'

'Mama, wat is dit?' De 6-jarige Lisa uit Garrelsweer schrikt zondagochtend wakker van een harde knal. Met tranen in haar ogen komt ze bij haar moeder. Weer een beving.

De schrik zit er nog goed in na de schok van 2.5 in het dorp. Enkele tientallen inwoners komen er 's middags met elkaar over praten in dorpshuis Weersterheem.

Weer kalm worden

Moeder Tinette Kool was 's morgens vroeg alleen thuis met dochters Lisa en Eline (4). Haar partner had nachtdienst.

'De jongste lag al bij mij in bed toen Lisa naar me kwam toegerend. Ik schrok heel erg. We gingen gelijk met z'n drieën naar beneden toe, daar voel ik me toch een stukje veiliger.'

Ze gingen naar de bijkeuken. Bewust. 'Dat is maar één verdieping, dus daar kan weinig misgaan. We zijn aan de eettafel gaan zitten en smeerden een broodje om tot kalmte te komen. We waren aardig geschrokken.'

Boven epicentrum

Vooral het onveilige gevoel dat mensen na de beving hebben, overheerst. Tonnie Elderman voelde het epicentrum van de klap onder zijn voeten:

'Normaal schud je heen en weer, maar nu gingen we omhoog en naar beneden', vertelt hij.

Its Osinga komt ook, hij is met zijn vrouw en zoon om na te praten over de beving. 'Vaak hoor je dat het redelijk ver weg is. Westerwijtwerd, Zeerijp, Huizinge. Maar nu onder je eigen voeten, dan wordt het toch wel wat heftiger in je beleving.'

Oorzaak is diep triest

Voorzitter Jan Chris Wagenaar van Dorpsbelang Garrelsweer wist zondagochtend binnen enkele uren na de beving vrijwilligers te vinden om het dorpshuis even te openen. Dankzij de kleine gemeenschap is dat zo geregeld.

Tegenover camera's van NOS, RTL en SBS6 zegt hij krachtig: 'Ik hoop dat er nu versnelling komt, dat we niet vaker zo bijeen hoeven te komen. Want de oorzaak is diep triest.'

Andere houding ministers

Volgens burgemeester Hans Engels van Loppersum, ook op de bijeenkomst, komt die versnelling er zeker.

'Afgelopen week hebben we goede afspraken gemaakt met de ministers. De bewindslieden hebben sinds Westerwijtwerd een andere houding. We hebben afspraken gemaakt die eerder nooit konden en ik hoop dat we binnenkort de eerste bewegingen gaan zien.'

Een gegeven

Tinette, Lisa en Elise zouden het fijn vinden als de scheuren in hun huis snel worden gerepareerd. Dat ze duidelijkheid krijgen, wanneer ze bijvoorbeeld het huis kunnen verbouwen. Maar de scheuren in hun ziel, de onveilige gevoelens, blijven:

'Je weet dat er bevingen zijn en blijven. Dat is een gegeven en daar kun je niks aan doen', aldus Tinette.

