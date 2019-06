Sellingen promoveert na kraker tegen Westerwolde

Aanhangers van Westerwolde hadden zaterdagnacht het sportpark van Sellingen 'afgezet', met rood-wit lint. Een ludieke actie die door iedereen gewaardeerd werd.

'Niet weggooien, is namelijk duur lint', werd voorafgaand grappend in de bestuurskamer gezegd. 'Kunnen jullie mooi gebruiken als FC Groningen langskomt in de zomer.'

Even later, bij de opkomst van de spelers, hadden de supporters van Sellingen ook nog iets in petto. De spelers moesten door een gordijn van geel-zwarte rook, de clubkleuren van Sellingen, het veld betreden.

Sellingen en Westerwolde speelden dit seizoen voor de derde keer tegen elkaar. In de competitie was Westerwolde twee keer de sterkste, maar zondagmiddag was het Sellingen dat aan het langste eind trok.

Na zes minuten schoot aanvoerder Ben Bos Sellingen op een 1-0 voorsprong. Zijn schot, vanaf een meter of zestien, had een prooi moeten zijn voor Henk Hebers, maar de doelman verkeek zich, waardoor de ploeg van Fokke de Jonge op voorsprong kwam.

Spannend tot het laatst

De streekderby werd gespeeld op neutraal terrein en zo'n vierhonderd mensen wisten hun weg te vinden naar het Sportpark van ASVB Blijham. De zon scheen bijna onafgebroken en de omstandigheden waren dan ook optimaal voor een mooie pot voetbal.

Het spel was niet om over een huis te schrijven, maar spannend was het tot het laatst. Twee rode kaarten, veel gele kaarten, een gemiste penalty. Al met al gebeurde er genoeg.

Er was uiteindelijk een verlenging nodig om te beslissen welk team zou promoveren. Dankzij een goal van Bjorn de Roo liep Sellingen in die verlenging al snel uit naar een 3-1 voorsprong. Westerwolde kwam nog terug tot 3-2, maar dat was niet genoeg. En zo promoveerde Sellingen na honderdtwintig minuten voetbal.