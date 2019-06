Oostwold Airshow ook buiten landsgrenzen steeds populairder

De tiende editie van Oostwold Airshow is ook dit jaar een succes geworden. Het tweedaagse evenement had met ruim 25.000 betalende bezoekers ongeveer net zoveel bezoekers als in 2017. En ze kwamen werkelijk uit alle windstreken.

Dat zegt Sjoerd Looijenga, woordvoerder van de organisatie. 'Waar we twee jaar geleden vooral merkten dat bezoekers één dag kwamen, was de spreiding dit jaar beter. Of kwamen bezoekers zelfs twee keer', zegt hij. En dat was niet het ene opvallende element aan de Airshow.

Belangstelling

'Weet je wat me opviel? Hoeveel Duitsers er de afgelopen twee dagen waren. En niet alleen Duitsers. Ook Engelsen, Polen, Tsjechen, Litouwers, Roemenen, Engelsen en Bulgaren', somt Looijenga op. 'Je kunt de afkomst van de bezoekers zien door de uitdraai van pinbonnetjes.'

'Op social media was het aantal volgers uit het buitenland al explosief gestegen, dus we hadden deze belangstelling al een beetje verwacht', licht hij toe.

Het publiek kijkt ademloos toe bij één van de luchtshows (Foto: André Jans)



Wingwalkers

En al die toeschouwers keken hun ogen uit. De historische vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog waren erg populair, net als de zogeheten wingwalkers: showdames die tijdens stunts van vliegtuigen op de vleugels staan. 'Die wingwalkers treden over het algemeen niet heel veel op, dus fans reizen ze overal achterna', weet Looijenga.

Hij vindt het belangrijk dat de Oostwold Airshow zich een goed visitekaartje heeft getoond voor de regio Oost-Groningen. 'En weet je wat het allermooiste is? Dat ook de regio er steeds meer van profiteert. De camping in Midwolda zat bomvol en moest zelfs nee verkopen, en ook hotels en Bed and Breakfasts in de omgeving profiteerden mee. Goed voor de economie dus.'

Verteltheater

Niet alleen liefhebbers van historische vliegtuigen of spectaculaire acts vonden hun weg naar Airport Oostwold. Ook voor kinderen was er van alles georganiseerd. Looijenga: 'We hadden bijvoorbeeld een verteltheater over de geschiedenis van de luchtvaart, waar een oud-gezagvoerder ze meesleepte in een mooi verhaal.'

Warbirds in actie tijdens Oostwold Airshow (Foto: André Jans)



'Daarnaast waren er ook vliegsimulatoren, kon je zelf in cockpits van vliegtuigen plaatsnemen en was er een speciale Airmarket, waar bedrijven met een link naar de luchtvaart zich presenteerden.'

Volgende editie?

Wat de woordvoerder van Oostwold Airshow betreft, komt er over twee jaar een elfde editie van het evenement. 'Maar het bijzondere is dat we nooit direct zeggen dat er volgende editie komt, omdat het nogal wat voeten in de aarde heeft. Maar ik kan me niet voorstellen dat we er na tien jaar mee stoppen', zegt hij lachend.

Terwijl Looijenga druk bezig is om de afbouw van de Airshow in goede banen te leiden, steekt hij zijn tevredenheid over de jubileumeditie van het evenement niet onder stoelen of banken.

'Als iedereen met een smile op z'n gezicht naar huis gaat en een mooie dag heeft gehad, zijn wij ook tevreden. En dat was zeker het geval. Ook het Rode Kruis had niets te doen, dat is een goed teken. Er kwam net nog een Engelsman naar me toe. Hij vertelde dat hij het zo mooi vond hoe het hier, ten opzichte van Engelse vliegshows, allemaal zo gemoedelijk gaat. Dat maakt me best een beetje trots.'