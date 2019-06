College Het Hogeland springt niet in de bres voor Huurdersfront Bedum

Het Huurdersfront en woningstichting Wierden en Borgen staan weer lijnrecht tegenover elkaar. Ze zijn het niet eens over onderhoud- en herstelwerkzaamheden van woningen in Bedum.

Het is nu zelfs zover gekomen dat beide partijen niet meer met elkaar praten. De gemeente is gevraagd te bemiddelen.

Overleg geklapt

Beide partijen konden in het verleden vaker niet met elkaar door één deur en opnieuw zijn overleggen geklapt. Het Huurdersfront vindt dat er niet goed geluisterd wordt naar de kritiek van de huurders.

Rapport opgesteld

Een opgelegde huurverhoging zou onredelijk zijn en de woningstichting zou te weinig doen om het woongenot te verbeteren. In een eigen rapport legt de organisatie uit wat er allemaal fout gegaan is bij de woningstichting. Dit rapport is overhandigd aan de gemeente.

Woningstichting op het matje roepen

'Ze moeten de klachten van huurders sneller behandelen en zouden daarmee dezelfde snelheid moeten gebruiken waarmee ze bezwaarschriften tegen de huurverhoging afwijzen', zegt Jan Dijkema namens het Huurdersfront.

De organisatie wil dat de gemeente de Woningstichting aanspreekt en afdwingt om in Bedum tweehonderd nieuwe woningen te bouwen. De huizen zijn niet meer op te lappen, zegt Dijkema.

Geen partij

Woningstichting Wierden en Borgen verbrak onlangs het overleg met het Huurdersfront. Directeur-bestuurder Peter van Heeswijk vindt dat het Huurdersfront niet de gezamenlijke huurders vertegenwoordigt en niet bereid is constructief mee te denken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verbeteren van de woningen.

Wierden en Borgen is nog wel in overleg met andere huurdersplatformen, waarvan men vindt dat die wel de huurders vertegenwoordigen.



Het nakomen van afspraken is niet het sterkste punt van Wierden en Borgen Jaap Heres - PvdA-raadslid

Tijd voor actie

De PvdA in de gemeente Het Hogeland is van mening dat het college in de bres moet springen voor het Huurdersfront. Die partij kan zich wel vinden in de kritiek van de organisatie.

Luis in de pels

'Het nakomen van afspraken is niet het sterkste punt van Wierden en Borgen', aldus PvdA-raadslid Jaap Heres.

'Zo is er een overleg met de huurders geweest en zouden de aanwezigen notulen ontvangen. Maar die hebben ze niet gekregen. Ook is in maart afgesproken om keukentafelgesprekken te voeren om de wensen van de huurders in beeld te brengen. Beiden toezeggingen zijn volgens ons niet tot uitvoer gebracht. Het huurdersfront is de luis in de pels, en dat is wat ons betreft goed.'

De PvdA hoopt dat de gemeente een bemiddelde rol kan spelen.

Geen rol

Het college van de gemeente Het Hogeland zegt niks te kunnen omdat daar geen wettelijke bevoegdheid voor is.

'Alle partijen willen goede huisvesting. Daar gaat het hier over. Maar wij hebben geen toezichthoudende rol', zegt wethouder Mariëtte de Visser. Dat doet de Raad van Toezicht van de woningstichting zelf en de autoriteit woningcorporaties.

Andere partijen verantwoordelijk

De wethouder laat weten dat zij regelmatig goed overleg heeft en dat daar afspraken worden gemaakt over wat voor type woningen er in het gebied moet komen en over de kwaliteit en duurzaamheid van die huizen. De gemeente controleert niet of ze daaraan voldoen. Daarvoor zijn andere partijen verantwoordelijk, volgens De Visser.

