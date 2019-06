Dierenorganisaties doen aangifte tegen eigenaar Kallemooihaan en burgemeester Van Gent

De haan in een mand op Schiermonnikoog (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De organisaties zetten hiermee een nieuwe stap in hun strijd tegen het Kallemooifeest, dat tijdens Pinksteren gevierd wordt op het eiland. Zaterdag is daar traditiegetrouw een haan in een mand naar 18 meter hoogte gehesen. Dat ging gepaard met de nodige protesten.

'Kinderen tot diefstal aangezet'

De haan wordt traditiegetrouw gestolen bij een kippenhouder op het eiland. Dat gebeurt door jongeren.

'Kinderen worden door de commissie willens en wetens aangezet tot diefstal. De haan wordt uit zijn hok geroofd en het dier heeft hierdoor doodsangst en veel stress', zegt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp.

'Nalatigheid van zorg'

Ook tegen de eigenaar van de haan is aangifte gedaan. Die zou volgens Van de Werd niet goed om zijn dier denken omdat die toelaat dat het dier drie dagen lang in een mand blijft hangen.

'Hij kan er niets aan doen dat het dier gestolen is maar hij weet de volgende ochtend waar het dier is en dat het dier te lijden heeft in de mand. Hij kan dat stoppen, maar doet dat niet', aldus Van de Werd. Ze vindt dit in strijd met de Wet dieren.

Dierenmishandeling

Tegen burgemeester Ineke van Gent is aangifte gedaan van dierenmishandeling. 'Zij heeft de evenementenvergunning verleend terwijl zij er van op de hoogte was dat door dit evenement de Wet dieren en het Besluit houders van dieren wordt overtreden', zegt Van de Werd. Vorig jaar is ook al aangifte gedaan tegen de burgemeester.



Evenement niet tegen de regels

Een rechter bepaalde onlangs nog dat het evenement gewoon door kan gaan en dat er goed om de haan gedacht wordt. Deze krijgt brood en water en staat onder toezicht van een dierenarts.

'Wij zijn het niet eens met dit besluit en daarom gaan we naar de Raad van State. We hebben een wet Dieren en die wordt nu niet nageleefd', zegt Van de Werd.

Slecht voorbeeld

Hoewel er al verschillende protestacties, petities en rechtszaken zijn geweest, wil Van de Werd niet van stoppen weten.



'Nee, want we vinden dat dit evenement een slechte voorbeeld geeft aan mensen. Dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt. We blijven doorgaan tot dit stopt', besluit Van de Werd.

