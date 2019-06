Overval tankstation Zonnelaan: 'Twee wandelaars waarschuwden de caissière'

Bij de overval op het tankstation aan de Zonnelaan in de stad Groningen, zondagavond, is mogelijk nog een derde persoon betrokken.

Dat melden verschillende getuigen, waaronder RTV Noord-verslaggever Sven Jach, die een paar minuten voor de overval nog bij het tankstation tankte.

'Jongens in de bosjes'

'Er waren twee wandelaars die voor mij het tankstation binnengingen. Zij waarschuwden de caissière dat een paar jongens zich verdacht ophielden achter het tankstation in de bosjes', zegt Jach.



De medewerker zou vervolgens iemand hebben gebeld om de waarschuwing door te geven.

'Ook een derde persoon'

'We keken elkaar een beetje raar aan toen we met zijn allen in het tankstation stonden', vertelt Jach. 'Ik betaalde en reed daarna langs het fietspad naar mijn bestemming. Toen zag ik een groepje jongens staan.'

'Eén had een capuchon helemaal over zijn gezicht getrokken', vervolgt hij. 'Een andere jongen heb ik ook goed kunnen zien. Er was nog een derde persoon bij, maar die stond helemaal in de bosjes.'

Pas later hoort Jach dat het tankstation inderdaad is overvallen. 'Ik zag het bericht van de politie op Twitter. Toen schrok ik wel even.'



We hebben nu met verschillende mensen gesproken en vragen camerabeelden op Politiewoordvoerder

Nog niet bevestigd

Bekend is dat er zeker twee personen het tankstation hebben overvallen. De politie kan niet bevestigen dat er ook een derde persoon bij betrokken is.

De daders droegen donkere kleding en een donkere muts. Ook waren hun gezichten bedekt.

De overvallers hebben de medewerker bedreigd en gingen er vervolgens lopend vandoor richting de wijk Selwerd.

Wapen gebruikt

Volgens de politie is er ook een wapen gebruikt bij de overval. 'Wat voor wapen kunnen wij in verband met het onderzoek niet zeggen', vertelt een woordvoerder.

Wel heeft de politie goede hoop de zaak op te lossen. 'Er zijn meerdere getuigen die daar vlak voor de overval hebben getankt. We hebben nu met verschillende mensen gesproken en vragen camerabeelden op.'

Ook verslaggever Jach meldt zich maandag bij de politie om te vertellen wat hij gezien heeft.

