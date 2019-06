Rotterdammer strijkt neer in Blijham: 'Dit is een droom die uitkomt'

Voor de 29-jarige Adrie Smit is een droom uitgekomen. Hij heeft zijn Rotterdamse biezen gepakt om in Blijham te gaan wonen.

'Het zijn de rust, de ruimte en de vriendelijke mensen', vertelt Smit aan het team van Expeditie Grunnen.

'Als kind kwam ik regelmatig in Groningen en ik heb altijd gedacht: hier ga ik later ook wonen.' Smit heeft meerdere huizen in de provincie bezichtigd, maar zijn droomhuis vond hij in Blijham.

Op bezoek bij pa

De vader van Smit woont nog wel in de omgeving van Rotterdam, maar komt oorspronkelijk uit Groningen. Hij vindt het fijn dat zijn zoon in de buurt is komen wonen en hem vaak opzoekt.

'Ik vind het prachtig om te zien dat Adrie hier in Groningen zo gelukkig is', vertelt hij.

Parttime Groninger

Smit kan nog niet elke dag genieten van zijn nieuwe stulpje, want hij studeert nog verpleegkunde in Rotterdam. 'Mijn vrije dagen ben ik hier in Blijham, maar ik ben doordeweeks nog vaak in Rotterdam'.

'Mijn vader zei: als dit jouw droomhuis is, dan moet je het gewoon kopen. Studeren doe je nog twee jaar, de rest van je leven kun je in je paleisje wonen.'

Ontdek je plekje

Smit laat zijn hele sociale leven achter voor Groningen en is van plan om hier oud te worden.

'Ik leer de provincie kennen door Expeditie Grunnen te kijken. Maar als jullie leuke tips hebben voor de omgeving Westerwolde dan hoor ik het graag.'

Kijk vanavond om 18.00 uur naar een nieuwe uitzending van Expeditie Grunnen.