Zestigste Garnalenkoningin van Zoutkamp is vrijgezel

Wie is het? Hoe oud is ze? Wat voor jurk heeft ze aan? Is ze vrijgezel? Op deze vragen kregen we vanmiddag een antwoord. De zestigste Garnalenkoningin van Zoutkamp kwam in een prachtige bordeauxrode jurk binnen in de haven op de ZK-92 Josiena Lisa.

En haar naam is Stephanie Muller. Ze is 29 jaar én vrijgezel. Stephanie werd onthaald in Zoutkamp door de eerste Garnalenkoningin uit 1959 - Louke Bolt - en waarnemend burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland.

'Moeilijk en spannend'

'Het was de laatste weken best moeilijk en spannend om het beste geheim van Zoutkamp te bewaren', vertelt ze tijdens haar onthaal.

De garnalenkoningin mag altijd maar één persoon in vertrouwen nemen en daarom is en blijft het altijd weer spannend wie zich op Tweede Pinksterdag Garnalenkoningin mag noemen.

