Landelijke pinstoring bij winkels Albert Heijn opgelost (update)

Supermarktketen Albert Heijn kampte maandag met een landelijke pinstoring en dat zorgde voor veel problemen in diverse winkels. Dinsdagochtend was de storing opgelost.

De storing begon op Tweede Pinksterdag rond 16:30 uur. Volgens een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland zat de storing in de verbinding tussen de pinautomaten en de banken.

In de Albert Heijn aan de Nieuwe Ebbingestraat in Stad was het flink behelpen, laat een medewerker weten. 'De storing brengt nogal wat gedoe met zich mee, daardoor hebben we het druk zat', zegt hij. 'Mensen die toch graag boodschappen willen doen, zullen dat met contant geld moeten doen. Het is even niet anders.'

Lange rijen voor kassa's

Ook bij de Albert Heijn in winkelcentrum Autorama in Veendam moeten klanten zich even aanpassen. 'We zijn er natuurlijk niet blij mee', zegt een medewerker van de supermarktketen.

'Onze bedrijfsleider staat bij de ingang van de winkel om klanten te vertellen dat er momenteel niet gepind kan worden. Gelukkig is er vlakbij een pinautomaat, dus dat helpt. Voor de kassa's staan er alleen wel lange rijen omdat betalen met contant geld allemaal wat langer duurt.'

Volgens de supermarktmedewerker treft de storing niet alleen de pinautomaten. 'Ons bestelsysteem heeft er ook last van, dus we kunnen niet inzien wat er allemaal klaarstaat voor morgen. Hopelijk is het allemaal snel opgelost', besluit hij.

Gesloten

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang het probleem nog duurt. Sommige winkels hebben door de storing de winkeldeuren gesloten.

Update: Dit artikel is aangevuld met de oorzaak van de storing en het tijdstip waarop de storing landelijk plaatsvond en opnieuw geüpdatet nadat de storing is verholpen.