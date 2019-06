Lopend Vuur: Supermarkten horen ook tijdens de feestdagen open te zijn

Velen kwamen voor een dichte deur, Eerste Pinksterdag. In diverse plaatsen in Groningen waren de supermarkten zondag gesloten.

Op Tweede Pinksterdag waren de meeste supermarkten wel open en dat was aan de drukte te merken ook. Hoewel Albert Heijn die dag nog tegen een pinstoring aanliep.

Is het sluiten van een supermarkt, in de huidige 24-uurs economie, nog logisch? Of is het juist goed dat supermarkteigenaren de feestdagen juist heilig laten, en gesloten blijven?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.



In het Lopend Vuur van vrijdag vroegen we of roken langs de sportvelden nog wel hoort. 74 procent van de 4185 stemmers vond van niet. Bijna 26 procent van niet.