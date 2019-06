Live beelden: bevers in het Zuidlaardermeer hebben jonkies

Het heeft een tijd geduurd, maar het is gelukt: de bevers in het Zuidlaardermeer laten zich bekijken via de webcams die in en bij hun burcht zijn geplaatst.

Twee jonkies

Op de beelden is te zien dat de bevers twee jongen hebben gekregen. Via de webcams is duidelijk te zien hoe vader en moeder de twee jonkies verzorgen. Er is niet alleen van alles te zien; via een microfoon is ook te horen hoe de bevers de schors van een stammetje knagen.

Eerder pogingen

Eerdere pogingen om de bevers in beeld te brengen mislukten: vorig jaar vertoonden de knagers zich niet in de ruimte waar een camera hing. Dit jaar verschenen vader en moeder kortstondig op de camera die in een andere ruimte was opgehangen. Helaas waren ze na enkele uren verdwenen en kwamen ze niet meer terug.

Tot Tweede Pinksterdag. Toen zag natuurbeheerder Alwin Hut van Het Groninger Landschap plotseling activiteit in de kamer waar vorig jaar een camera was geplaatst. Op de beelden is te zien dat de bevers hun gezin hebben uitgebreid met twee jongen.

Verhuisd

Het vermoeden is dat die twee jonkies in een andere ruimte in de grote burcht geboren zijn en maandag zijn verhuisd naar een nieuwe kamer. Het Groninger Landschap gaat alle beelden die de afgelopen tijd zijn gemaakt terugkijken in de hoop iets van die geboorte te kunnen zien. 'Maar het is ook goed mogelijk dat ze ter wereld zijn gekomen in een ruimte zonder camera', waarschuwt woordvoerder Samia Mulder.

Uniek

Het zijn bijzondere beelden, want volgens Het Groninger Landschap is het in Nederland nog niet eerder gelukt om bevers in het wild live in beeld te brengen.

De familie bever is op verschillende camera's te volgen via www.rtvnoord.nl/biedebevers. Ook via de site van Het Groninger Landschap is het wel en wee van de bevers te volgen.

Hoe lang de bevers te bewonderen zijn is niet te zeggen, maar de hoop is dat ze nu voor langere tijd een vaste stek hebben.

