De Koffiecorner #34: Hans Nijland: 'Irritatie? Ik ga mij toch niet meer druk maken om Martin Drent?!'

Deze aflevering is dat Hans Nijland, die zijn allerlaatste week als directeur van FC Groningen in gaat. Hij komt met nog nooit eerder vertelde anekdotes, twijfelt over het geven van een primeur, laat de kritiek van Martin Drent voor wat het is en belooft zich straks toch echt niet ongevraagd te bemoeien met zijn opvolger Wouter Gudde. Ook FC Groningen-watcher Stefan Bleeker is erbij.

-Hans Nijland: 'Ik kom zeer binnenkort terug op wat mijn laatste daad wordt'

-Niiwino Geertsema: 'Dus het loont voor die investeerders om Doan nog niet te verkopen?'

-Hans Nijland: 'Ik heb wel een mening over Doan nu wel of niet verkopen, maar daar ga ik niks meer over zeggen'

-Stefan Bleeker: 'Als je kijkt hoe Ron Jans het na de winter heeft gedaan, verdient hij een groot compliment'

-Martin Drent: 'Er wordt door zijn directe collega's heel negatief over Danny Buijs gepraat'

-Hans Nijland: ''Irritatie? Ik ga mij toch niet meer druk maken om Martin Drent?!'