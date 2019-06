Gasunie: 'Wij zeggen niet dat er minder kan worden gewonnen, we onderzoeken het'

Dat zegt Gasunie-woordvoerder Michiel Bal tegen RTV Noord.

Verbazing

De NOS meldde dinsdagmorgen dat Gasunie niet uitsluit dat de gaswinning in Groningen mogelijk toch sneller naar beneden kan.

Het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageerde verbaasd: 'Pas na een aantal zwaardere bevingen is gekeken of er minder gas gewonnen kon worden. Het lijkt erop dat financiële belangen eerder zwaarder wogen.'

Geplande maatregelen naar voren halen

'Wij hebben begin dit jaar geadviseerd dat 15,9 miljard kuub Gronings gas nodig is', zegt Bal. 'Maar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat de gaswinning volgend jaar al naar twaalf miljard kuub moet. Dan moeten wij kijken welke mogelijkheden er zijn. Als die er zijn, moeten die liggen in de maatregelen die wij al in de planning hebben gezet. Die moeten dan, als het kan, naar voren worden gehaald.'

Stikstof

Volgens Bal is 'stikstof' het sleutelwoord in deze discussie. 'Gronings gas is uniek in zijn soort', legt hij uit. 'Het is rijk aan stikstof. Gas van de 'Groningen-kwaliteit' wordt niet alleen gebruikt in Nederland, maar ook in Duitsland, Frankrijk en België. Die levering wordt de komende jaren afgebouwd, maar daar is nu nog geen sprake van.'

Gasunie kan alleen de gaswinning in Groningen afbouwen als er meer stikstof beschikbaar komt. Gas uit andere velden kan op dezelfde kwaliteit worden gebracht als het gas uit Groningen door het te mengen met stikstof.

Aanpassingen

Bal: 'Een leverancier van stikstof in de Wieringermeer heeft ons laten weten: als jullie enkele aanpassingen doen, dan kunnen wij meer stikstof bij jullie brengen. Wij gaan die aanpassingen nu doen, waardoor er mogelijk volgend jaar al meer stikstof geleverd kan worden.'

De minister

Maar zeker is het dus allemaal nog niet. 'Uiteindelijk moet de minister een afweging maken', zegt Bal. 'Wij voorzien hem van advies en het SodM ook. Op basis daarvan moet de minister zeggen wat er gaat gebeuren. Als hij ervan overtuigd is dat de gaswinning naar beneden kan, dan gaat dat gebeuren.'

