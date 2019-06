Theatermakers Poolse Bruid volop in repetitie

Het stuk wordt vanaf volgende week opgevoerd in boerderij De Haver in Onderdendam.

Gouden Kalf en Golden Globe-nominatie

De film De Poolse Bruid van Karim Traïdia was in 1989 een groot succes. Behalve een Gouden Kalf werd ie ook genomineerd voor een Golden Globe.

Actrice Monic Hendrickx, die later bekend werd met de serie Penoza, speelt in de film de hoofdrol en ook is er een belangrijke rol voor de muziek van Ede Staal.

Fantasie sloeg op hol

Lotte Dunselman was verbaasd dat er nog niet eerder een toneelbewerking van de film was gemaakt. 'Mijn fantasie sloeg toen helemaal op hol,' vertelt ze. 'Ik dacht dat is fantastisch, als je van zo'n film, zo'n prachtig verhaal, een theaterversie kan maken.'

Inmiddels zit ze samen met de andere theatermakers diep in de repetities.



Theatermaakster Lotte Dunselman (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Poolse prostituee en stugge Groninger boer

De theatervoorstelling De Poolse Bruid gaat net als de film over een Poolse prostituee, gespeeld door Dunselman, en een stugge Groninger boer, gespeeld door Paul van der Laan. Door een samenloop van omstandigheden zijn ze tot elkaar veroordeeld.

'Op een gegeven moment ontstaat er toenadering,' vertelt Dunselman. 'Hij koopt voor haar een woordenboek en langzaam ontstaat er liefde tussen deze twee beschadigde mensen.'

Drie pagina's dialoog

In de film wordt weinig gesproken en dat kan voor een theatervoorstelling lastig zijn. 'Dat was de allergrootste uitdaging,' zegt de theatermaker.

'Het scenario van de film telt drie pagina's dialoog, de rest zijn regieaanwijzingen. Jibbe Willems (de schrijver van de toneeltekst, red.) heeft de rol van de camera overgenomen.'

De Haver in Onderdendam

De voorstelling De Poolse Bruid gaat vrijdag 21 juni in première en wordt opgevoerd in boerderij De Haver in Onderdendam. Volgens regisseur Lies van de Wiel is dat niet alleen omdat het verhaal zich in een boerderij afspeelt.

'Je kan een boerenschuur in het theater nabouwen maar dan heb je niet de buitengeluiden, niet de geur, niet de hond die blaft in de verte of een tractor die langsrijdt.'

Lees ook:

- Theaterstuk De Poolse Bruid strijkt neer in boerderij De Haver