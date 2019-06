'Paardentransport is een kans voor vliegveld Eelde'

Dat is een van de conclusies van oud-Seaportsdirecteur Harm Post, die pleit voor een GRQ Businesspark. Hij doet op verzoek van de aandeelhouders onderzoek naar de levensvatbaarheid van het vliegveld.

Een van de voorstellen die hij doet, is om Groningen Airport Eelde geschikt te maken voor internationale paardentransporten.

Westerkwartier Paardenkwartier

Het idee komt van de stichting Westerkwartier Paardenkwartier, de belangenvereniging van de hippische sector in het Westerkwartier. Voorzitter Sytze van Dellen is er enthousiast over: 'Het transport van paarden in Europa gaat veelal over de weg. In andere werelddelen gebeurt dat veel meer met het vliegtuig. Daar ligt een kans voor Eelde.'

Midden-Oosten

Van Dellen: 'We verkopen veel paarden aan het Midden-Oosten. Die paarden komen in de zomermaanden vaak terug naar Nederland, omdat het daar dan veel te warm is om ze te trainen. De dieren komen dan aan op het vliegveld van Maastricht en gaan dan naar stallen in het zuiden van het land.'

Daar zit hem de kans, zegt Van Dellen: 'Die paarden kunnen net zo goed naar hier komen, maar dan moet je wel de faciliteiten hebben, zoals stallen, een quarantaine-stal en een onderzoeksruimte voor een dierenarts. Dat kan prima op Eelde.'

Ook voor Noord-Duitsland

Volgens Van Dellen zijn er inmiddels contacten met een vliegmaatschappij die is gespecialiseerd in het vervoer van paarden. 'Ze zien het helemaal zitten en denken er ook aan om het vervoer van paarden uit Noord-Duitsland via Eelde te verzorgen.'

