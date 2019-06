Damster krijgt taakstraf en boete na vechtpartij in café

Een 26-jarige inwoner van Appingedam moet voor mishandeling en vandalisme in een café in zijn woonplaats een taakstraf van twintig uur uitvoeren. Voor de vernielingen in datzelfde café moet hij bovendien een boete van 280 euro betalen.

Wat op 25 januari van dit jaar een gezellige avond moest worden in het café, liep uit op een massale vechtpartij. De Damster sloeg en schopte een man na een woordenwisseling. Daarna ontstond er een vechtpartij, waar meerdere mensen bij betrokken waren.

Bedreigingen

De man die de klappen kreeg was volgens de 26-jarige Damster iemand die hem en zijn gezin al langer bedreigde en uitdaagde. Toen de man in het café in zijn richting liep, ging het mis.

'Ik heb al eerder aangegeven bij de politie dat de man mij en mijn gezin al langer op de korrel heeft. Ik wilde de zaak juist laten rusten: maar ineens komt-ie op mij af', zei de man tegen de rechter. De Damster had zich naar eigen zeggen aangevallen gevoeld.

'Da's me te makkelijk. Meneer koos zelf voor de fysieke aanval', zei de officier van justitie.

Strafblad

Camerabeelden en getuigenverklaringen spraken niet in het voordeel van de Damster, die te boek staat als geweldpleger en over een behoorlijk strafblad beschikt. De rechter vond bovendien niet bewezen dat de man uit noodweer heeft gehandeld.

Na de matpartij moest de vechtersbaas vier dagen de cel in. Dat hij het slachtoffer te lijf ging was opvallend, want reclassering is juist positief over de man. Hij doorloopt namelijk een programma over agressiebeheersing en dat gaat hem niet onaardig af.

Met glas gooien

'Het positieve rapport van de reclassering past totaal niet bij wat er gebeurde in januari', opperde de rechter tegen de man. Omdat hij na de mishandeling ook nog baldadig met glas had gegooid in het café, volgde ook een boete van 280 euro.

Het slachtoffer hield enkel pijnklachten over aan de klappen. Voert de Damster zijn taakstraf niet uit, dan mag hij alsnog tien dagen brommen.