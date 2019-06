Huisarts voor tuchtrechter wegens seks met patiënte

De inspectie heeft de huisarts voor het medisch tuchtrecht gesleept.

Drie keer over de schreef

De beperkt mobiele vrouw was sinds 1993 een patiënt van de arts. Sinds 2014 is hij drie keer over de schreef gegaan, zegt de man zelf. Het ongepaste gedrag gebeurde tijdens visites bij haar thuis. De arts was verliefd op de vrouw en volgens hem was dit wederzijds.

De vrouw besprak haar intieme relatie met haar huisarts uiteindelijk met een medewerker van de psychiatrische kliniek Lentis. Ze wilde overstappen naar een andere arts.

E-mails

In 2015 had de vrouw een afrondend gesprek met de huisarts en dat eindigde met seks. Daarna volgens vele e-mails over en weer. In 2016 meldde Lentis dit contact bij de inspectie en die startte een onderzoek.

De huisarts werd in oktober 2018 op non-actief gezet, nadat bekend werd dat er een officiële klacht bij de tuchtrechter lag. De man was toen nog wel waarnemend huisarts. Het tuchtcollege kreeg in februari van dit jaar pas de klacht onder ogen. Het is onduidelijk waarom dit zo lang heeft geduurd.

Dieptepunt

De arts wil zijn gedrag niet goedpraten. 'Het had niet zover moeten komen. Het is een dieptepunt in mijn leven', zegt hij.

De uitspraak is over zes weken.