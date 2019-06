Voetbalvoorstelling kijken in tuin van Henk de Haan

Het stuk gaat over een bijzonder gezin dat naar de promotiewedstrijd SC Veendam – Willem II uit 1986 kijkt.

Voetbalshirts

De theatermakers van Loods13 waren een tijdje geleden voor deze voorstelling op zoek naar voetbalshirts uit dat jaar. 'Ik zei: Dat regel ik', vertelt Henk de Haan voor aanvang van de voorstelling. Maar dat bleek moeilijker dan gedacht. 'Ze waren nergens meer te vinden, dus ik heb ze laten maken in Roemenië.' Als tegenprestatie kreeg De Haan de voorstelling in zijn tuin.

Onaangepast

Op 11 juni 1986 kan SC Veendam promoveren naar de eredivisie. Als de ploeg tenminste wint van Willem II. De voorstelling 'De Jonkers aan de bal' draait om die wedstrijd en om de onaangepaste familie Jonker.

'Die familie zit gezamenlijk naar die wedstrijd te kijken, maar ondertussen hebben ze commentaar op alles en iedereen én op de wedstrijd', vertelt acteur Jan de Ridder die Harrie Jonker speelt.

Precies 33 jaar geleden

'Geweldig en ook zo herkenbaar', zegt Henk de Haan direct na de half uur durende voorstelling. De Haan was zelf een van de spelers in die wedstrijd. 'Die wedstrijd is vandaag precies 33 jaar geleden. We wonnen met 1-0 van Willem II. Promoveren naar de eredivisie, dat was geweldig natuurlijk.'

'Ik kreeg kippenvel'

Anne Mulder en Ronald Steenge speelden ook in die wedstrijd en zitten in het publiek. Ook Joop Gall is van de partij. 'Ik kreeg kippenvel,' zegt Gall na afloop. 'Ik zag die familie daar op die bank en ik dacht dat ik keek naar de familie Nijgh uit Stadskanaal. Boy Nijgh maakte toen de winnende goal. De hele familie sprak dialect behalve Boy. Hij draaide zijn shaggie ook altijd op zijn Hoog-Haarlems, ik zag dat allemaal terug. Dat deed me wel wat.'

Opwarmertje voor voetbalopera

De voorstelling 'De Jonkers aan de bal' die eerder al te zien was in onder meer Veendam en Muntendam, is gemaakt als opwarmertje voor de voetbalopera Veendammer Wind. Die gaat op 28 juni in première in De Langeleegte.

Het stuk wordt de komende dagen nog op andere plekken in de provincie opgevoerd. Om een kaartje te bemachtigen stuur je een mailtje naar de voetbalopera.