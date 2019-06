Drie jonge zwaantjes dood door vet in vijver

In een vijver in het centrum van Veendam zijn drie jonge zwaantjes doodgegaan door vet in het water.

Dat zegt Trijnie Suk uit Wildervank. Het is nog onduidelijk hoe het vet in het water terecht is gekomen.

Verkleumd

Suk zag afgelopen zaterdag drie verkleumde zwaantjes die helemaal vies waren. 'De kleintjes lagen ook niet meer bij elkaar, maar ze waren overal verspreid. Ik heb ze in de auto opgewarmd en na drie uur teruggezet', vertelt ze.

Elektrische deken

De volgende dag waren drie zwaantjes verdwenen. Suk: 'Het bleek dat een buurtbewoner de kleintjes in huis had genomen. Ze had de beestjes opgewarmd met een elektrische deken, maar eentje was inmiddels dood'.

Vet

'Ik heb toen het waterschap gebeld', vervolgt Suk. 'De eerste keer hebben ze niks gevonden, maar de tweede keer vonden ze dertig centimeter vet in een put. De gemeente is vervolgens gebeld om alles schoon te maken.'

Longontsteking

Maar voor drie zwaantjes was het te laat. 'Ik denk dat ze dood zijn gegaan aan een longontsteking', zegt Suk. 'Als het verenkleed niet meer waterdicht is, verkleumen de zwanen tot op het bot en krijgen ze een longontsteking. Wie gooit er nou vet in een vijver?'

Onderzoek

Een woordvoerder van de gemeente Veendam bevestigt dat de vijver is schoongemaakt. 'We gaan nu eerst onderzoeken wat er precies in die vijver zat en dan gaan we kijken welke vervolgstappen we gaan nemen.'

