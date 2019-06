Grol vol vertrouwen, Polling vooral benieuwd naar EK judo

Grol liet in de klasse boven honderd kilogram al prima resultaten zien en is volgens eigen zeggen fit en zit goed in zijn vel.

'Ik heb een goede voorbereiding gehad. Nog even de puntjes op de i zetten en fris aankomen in Minsk.' Het doel voor de 34-jarige Veendammer is duidelijk: het podium. 'Maar daar wil ik niet teveel mee bezig zijn, dat is energie waar ik niets mee kan.'

Grol gaat vol vertrouwen naar Minsk. 'Jullie willen horen dat ik ga winnen met ippons, dat heb ik in het verleden vaak genoeg geroepen. Dat doe ik nu niet.'

Polling

Kim Polling is zo goed als hersteld van een hernia die ze een jaar geleden opliep. De judoka uit Zevenhuizen doet sinds maart weer mee aan toernooien, maar haar resultaten vallen nog tegen.

De viervoudig Europees kampioene verdedigt in Minsk haar titel in de klasse tot 70 kilogram. Of dat gaat lukken is Polling zelf vooral benieuwd naar. 'Ik heb in ieder geval geen pijn meer van de hernia.'

Vooral benieuwd

Sinds ze hersteld is van haar hernia heeft ze drie toernooien gejudood zonder goede resultaten. 'Dat is voor mij heel gek', zegt Polling. 'Dat ben ik niet gewend, die wedstrijden win ik normaal gesproken.'

Volgens haar is het nog lastig om het judo-gevoel terug te krijgen. Ze is dan ook vooral benieuwd hoe het gaat. 'Ben hard aan het trainen en dat voelt goed, maar hoe het in de wedstrijd gaat weet je natuurlijk niet.'

Het EK judo wordt van 22 tot en met 25 juni gehouden in het Wit-Russische Minsk.

