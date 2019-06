Via een dictator de gasproblemen oplossen?

In een opiniestuk op deze site doet Stef van der Ziel een voorstel om de gasproblemen in Groningen daadkrachtig op de lossen. Daaruit concludeer ik dat hij voor een dictator pleit die via een staatsgreep aan de macht komt.

Dat schrijft publicist Herman Damveld aan RTV Noord, in reactie op het recente gastblog van Stef van der Ziel op RTV Noord. Ook deze reactie publiceren we als gastblog.



Door Herman Damveld

Van der Ziel schrijft dat overheden bijzonder slecht zijn in het oplossen van problemen waar ze zelf veroorzaker van zijn. Als voorbeeld noemt hij het probleem van de schade door de aardbevingen in het Groningen-veld.

Daar stelt hij succesvolle bedrijven tegenover: 'Succesvolle bedrijven kun je eigenlijk altijd herleiden naar leiderschap dat een hoger doel definieert en het team achter dit doel weet te krijgen.'

Zou van der Ziel hier bijvoorbeeld Shell mee bedoelen? Shell is samen met ExxonMobile eigenaar van de NAM. En ik kan vaststellen dat Shell economisch gezien nogal succesvol is omdat er miljarden winsten worden gemaakt en de topman zelfs 20 miljoen euro per jaar verdient. Lijkt me een voorbeeld van goed leiderschap.

'Overheid is niet de veroorzaker van de problemen'

De volgende vraag is of de overheid de veroorzaker is van de schade door de aardbevingen. Strikt juridisch is dit niet zo. In 1963 verleende de overheid namelijk een eeuwigdurende concessie aan de NAM. Op dat moment werd de NAM volgens de toen geldende Mijnbouwwet de eigenaar van het Groninger gas. De NAM is dus de veroorzaker van de problemen in Groningen en niet de overheid. Hier slaat Van der Ziel echt de plank mis.

'Eikenaar niks bereikt?'

Nog erger wordt het als hij het heeft over de vorige Groninger gedeputeerde Eelco Eikenaar die op dit dossier niets zou hebben bereikt. Van der Ziel heeft het over 'vier verloren jaren en (…) het belang van het college in stand houden bleek groter dan het dossier aanpakken.'

Het is mij een raadsel op grond waarvan Van der Ziel concludeert dat Eikenaar niets heeft bereikt. Mede door zijn inzet heeft de Raad van State een beperking aan de gaswinning opgelegd. En hoezo heeft Eikenaar het dossier aardbevingen niet aangepakt, waar blijkt dat uit? Zoals Van der Ziel het stelt is het niet meer dan een verdachtmaking.

Staatsgreep

Ik schrijf al vele jaren over aardgaswinning en de gevolgen daarvan. Naar mijn bescheiden mening ben ik redelijk op de hoogte van de besluitvorming en daarom is mijn advies aan Van der Ziel om zich eerst beter te informeren voordat hij dergelijke uitlatingen de wereld instuurt.

Van der Ziel wil een apolitieke doorzettingsmacht. Maar hoe komen we aan zo'n doorzettingsmacht? Dat kan volgens mij alleen wanneer er een dictator komt die zogenaamd apolitiek via een staatsgreep de macht overneemt en ook een onafhankelijke provincie Groningen uitroept.

Tot mijn grote spijt citeren mensen op twitter het artikel van Van der Ziel in positieve zin, maar daar ben ik het voor 100% mee oneens.

En nog even ter toelichting: ik ben van geen enkele politieke partij lid.

