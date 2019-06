Ook in Groningen rijden ambulances soms door naar een ander ziekenhuis

Die vraag dient zich aan nu NRC woensdagochtend meldde dat in Noord-Holland en Flevoland er vorig jaar zo'n 5600 keer sprake was van een zogenoemde 'patiëntenstop'; gemiddeld vijftien keer per dag.

De druk op de spoedeisende hulp is dan dermate groot, dat aan ambulancepersoneel wordt gevraagd door te rijden naar een ander ziekenhuis.

Geen concrete aantallen

Volgens Joost Wessels, woordvoerder van het UMCG, komen zulke 'patiëntenstops' bij het academisch ziekenhuis wel voor. 'Dan wordt de spoedeisende hulp tijdelijk gesloten voor nieuwe opnames. Dat duurt meestal één of twee uur. Dat wordt dan ook direct doorgegeven aan de meldkamer, die in contact staat met de ambulances.'

Het gaat volgens Wessels om enkele keren per jaar. Wel komen die stops iets vaker voor dan tien jaar geleden, al kon Wessels geen concrete getallen noemen.

Astrid Koek, manager van Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, kan dat ook niet zeggen. 'In Amsterdam en omgeving werken ze met een acute zorgportaal, waarin ze actief het aantal 'time-out' (zoals Koek 'patiëntenstops' liever noemt, red.) verzamelen in die regio. In het noorden werken we daar niet mee.'



Vorig jaar was een kritieke situatie bij alle ziekenhuizen in Noord-Nederland Joost Wessels - woordvoerder UMCG

Griepepidemie

Wel noemen zowel Koek als Wessels de griepepidemie van vorig jaar. 'Die was krachtig en langdurig', vertelt Wessels. 'Dat was toen wel een kritieke situatie, niet alleen bij ons, maar bij alle ziekenhuizen in Noord-Nederland.'

De griepgolf maakte ook voor Koek nog eens duidelijk dat de druk op de spoedafdelingen groot kan zijn. 'Dat hebben we hier in de regio toen ook duidelijk gezien. Voor ons is deze griepepidemie mede de aanleiding geweest een proef te starten.'

Proef

Met die proef willen de ziekenhuizen op één digitale plek de capaciteiten van de spoedafdelingen per ziekenhuis te kunnen zien. 'We willen 24 uur per dag en 7 dagen per week weten in welk ziekenhuis hoeveel capaciteit is.'



Als ziekenhuizen onderling precies kunnen zien waar capaciteit is kunnen ambulances daarop anticiperen Astrid Koek - Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland

Via de meldkamer wordt nu een klein jaar bijgehouden hoeveel time-outs er zijn. 'Dat is te kort om echt te kunnen zeggen of er een stijgende of dalende lijn is in het aantal time-outs.'

Volgens Koek is de verdere ontwikkeling van dit systeem belangrijk. 'Want als ziekenhuizen onderling en de meldkamer precies kunnen zien waar capaciteit is, dan kunnen we dat doorgeven aan de meldkamer, en kunnen ambulances daarop anticiperen als het moet. Zo kunnen time-outs zoveel mogelijk worden voorkomen.'

Ommelanderziekenhuis

Het Ommelanderziekenhuis ziet sinds een paar maanden het aantal patiëntenstops afnemen, al kon een woordvoerder geen concrete getallen noemen. 'Er zijn bij ons de laatste tijd een aantal maatregelen genomen, zoals meer inzet van verpleegkundigen en specialisten, zowel op de spoedafdelingen zélf als de andere afdelingen'.

Dat is volgens de woordvoerder nodig om vooral de doorstroming van patiënten op de spoedafdeling te versnellen.

'Want als op de spoedeisende hulp sneller duidelijk is wat het probleem is, kan diegene door meer inzet van specialisten ook sneller geholpen worden op de specialistische afdelingen. Dan komt er weer ruimte op de spoed voor nieuwe gevallen.'