Monumenteneigenaren kunnen gratis staat monument in kaart laten brengen

De inspectie is bedoeld als nulmeting om de huidige staat van het monument in kaart te brengen.

Beeld van onderhoud

De inspectie is nadrukkelijk niet bedoeld om te bepalen of een gebouw bestand is tegen aardbevingen en wellicht versterkt moet worden.

De bouwkundige inspectie kan onder meer inzicht geven in de gebruikte materialen in het monument en een beeld geven van het onderhoud dat in de komende jaren gepleegd moet worden.

Voorwaarden

Niet iedereen komt in aanmerking voor de inspecties. Er geldt een aantal voorwaarden. Zo moet het gebouw een Rijksmonument of gemeentelijk monument zijn en moet het in de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren of Ten Boer staan.

De Nationaal Coördinator Groningen betaalt de inspecties. In totaal is er ruimte voor 175 inspecties. Dat kost zo'n 250.000 euro.

Lees ook:

- Groninger Landschap knapt monumentale 'NAM-boerderijen' op

- 'Wij zijn niet boos op de regering, maar heel teleurgesteld'