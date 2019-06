RUG wil instituut in Rome beter benutten

De Rijksuniversiteit Groningen wil bachelorstudenten de gelegenheid geven om in Rome in een internationale omgeving te kunnen snuiven aan de mediterrane cultuur.

Dat zou dan moeten gebeuren in het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR), dat mede namens vijf andere universiteiten door de Groningse universiteit wordt beheerd. De RUG is ook economisch eigenaar van het uit 1904 stammende instituut.

Weerstand

Het plan stuit op weerstand van de wetenschappelijke adviesraad van dit KNIR, met vertegenwoordigers van de deelnemende universiteiten. Zij zijn bang dat de komst van grote groepen bachelorstudenten ten koste gaat van het prestige van het KNIR.

In NRC Next stelt de Leidse archeoloog Miguel Versluys: 'Het instituut heeft vooral de laatste jaren een enorme status gekregen in Rome. (...) Als Groningen grote groepen studenten gaat sturen om er de cultuur op te snuiven, raken we een enorme asset kwijt.'

Elmer Sterken

Ander bezwaar van de adviesraad is dat Groningen steeds meer greep wil op het instituut. Zo schuift de universiteit scheidend rector magnificus Elmer Sterken naar voren als interim-directeur, in afwachting van de benoeming van een nieuwe directeur.

'Geen coup'

Volgens woordvoerder Jorien Bakker van de RUG is er geen sprake van een 'coup'. 'Wij zijn, met instemming van de andere deelnemende universiteiten, de beheerder van dit instituut en daar verandert verder niks aan.'

'We willen inderdaad bachelorstudenten', vervolgt ze. 'En niet alleen van ons, de gelegenheid geven om een poos in Rome te studeren, maar dat gaat niet ten koste van het wettenschappelijk onderzoek. En Elmer Sterken gaat ie klus tijdelijk invullen omdat er nog geen opvolger is gevonden. Dat doet hij naast zijn werk als hoogleraar in Groningen.'