PostNL bezorgt pakketten in hartje Stad met elektrische bakfiets

Postbedrijf PostNL bezorgt vanaf woensdag in de straten rondom de Westerhaven in Groningen consumentenpakketten per elektrische bakfiets.

De gemeente Groningen wil de binnenstad vanaf 2025 emissievrij hebben. Dat betekent dat er vanaf dat moment geen voertuigen meer in het stadscentrum rijden die uitlaatgassen uitstoten. Een elektrische bakfiets is emissievrij.

Blije wethouder

'Dit is wat we heel graag willen', zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) die vanaf 2025 alleen nog maar elektrische voertuigen of wagens op waterstof wil laten rondrijden in hartje Groningen. 'PostNL en andere partijen nemen het voortrouw en kiezen ervoor om dit al te organiseren.'



Van twee naar meer

De komende tijd fietsen de pakketbezorgers dus alleen in de omgeving van de Westerhaven. Maar PostNL wil het volgens Rolf Jansma niet laten bij twee elektrische bakfietsen.

'Wij hebben de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden emissievrij te rijden. Daar is dit een belangrijke stap voor. We beginnen hier nu eerst met twee fietsen', aldus Jansma namens PostNL.

'Niet langzamer'

Ook al gaat het bezorgen van pakketten nu in een gedeelte van de stad per elektrische fiets, volgens Jansma hoeven de consumenten niet bang te zijn voor een langere bezorgtijd.

'Wij doen dit ook in Amsterdam. In dat soort grote steden, waar Groningen ook bij hoort, is dit een mooi middel om te gebruiken. Anders sta je in de file of in de rij met andere auto's. Het is niet zo dat deze manier per se langzamer is.'

