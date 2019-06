Verbijstering over extra wachttijd schadebeoordeling: 'Jullie staan met 10-0 achter'

'Totaal gestoord', 'Hoe is dit mogelijk?' en 'ONGESCHIKT'. Het zijn de eerste reacties op het nieuws dat de schadeafhandeling dertig in plaats van vijftien maanden kan gaan duren.

Dat betekent tot wel 2,5 jaar extra wachten op afhandeling van bevingsschade.

'Schade door #aardbeving? Wacht maar even 900 dagen tot we tijd voor je hebben', schrijft SP-Kamerlid Sandra Beckerman met een vleug cynisme. 'Groningen doet er blijkbaar nog steeds niet toe. Wij blijven strijden voor een rechtvaardige oplossing voor iedereen.'

'Jullie moeten je diep schamen', schrijft iemand een een reactie op de website van de TCMG. 'Wat een dure kerstboom opgericht uit wantrouwen. TCMG staat wat mij betreft al met 10-0 achter.'

'Uw gebouw staat op een gescheurde fundering. Ik mag hopen dat menigeen u gerechtelijk in gebreke gaat stellen. Ik wel in ieder geval. Overheid, maak je borst maar nat in naam der woedende Groningers.'

DIT IS THE LIMIT Netty Klompstra - aardbevingsactiviste

Iemand anders reageert: 'Het is net alsof de overheid wil dat de bom barst. Dit bedrijf is nog erger dan Centrum Veilig Wonen en de rest. Corrupte bende', vult een ander aan.

'DIT IS THE LIMIT', schrijft aardbevingsactiviste Nettie Klompsma in kapitalen op Twitter. Anita, die erop reageert, ziet het zelfs nóg somberder in: 'Denk niet dat dit de limit is...'

Groninger Evert Jan wijst op de kromheid van de situatie: met nieuwe aardschokken, kan oudere schade - die dus nog in behandeling is - verergeren.

Helemaal klaar met TCMG

Gedupeerde Berry Haan uit Uithuizermeeden is er helemaal klaar mee. Een aantal dagen schreef hij TCMG al woedend aan op Twitter. 'De TCMG kan de bevingen niet meer bijhouden. 'Welke scheur bij welke ingediende schade?' Het eerste schadegeval is nog in ontwikkeling... 'Was deze scheur al ingediend?' Nakijken kan niet want er is geen rapport!'

