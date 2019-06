Groningen gaat huishoudelijke hulp tegen het licht houden

De gemeente Groningen wil met alle mensen die gebruik maken van de huishoudelijke hulp keukentafelgesprekken voeren. Tijdens die gesprekken moet blijken of mensen meer of minder huishoudelijke hulp krijgen.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) benadrukt dat deze nieuwe ronde keukentafelgesprekken niet per definitie een bezuiniging moeten opleveren. De gemeente is op dit moment elf miljoen euro per jaar kwijt aan huishoudelijke hulp, 2700 Stadjers maken er gebruik van.

Volle keukentafel

'We willen maatwerk bieden aan de mensen omdat we beter willen aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte', aldus Jongman. De gesprekken starten dit najaar.

'Ik snap dat sommige mensen die gesprekken heel spannend vinden, maar mensen mogen iedereen aan de keukentafel zetten tijdens zo'n gesprek', Jongman vind het van groot belang dat de zorgvrager zich op zijn gemak voelt tijdens het gesprek.

Coalitieakkoord

De herziening van de huishoudelijke hulp is een voortvloeisel van het coalitieakkoord tussen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66.

'Daarin hebben we aangegeven dat we naar maatwerk in de huishoudelijke hulp willen gaan. Het zou dus kunnen betekenen dat mensen minder uren krijgen, maar het is geen doelstelling om minder uren in te plannen. Mensen kunnen tenslotte ook meer uren krijgen.'

