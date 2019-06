Lidl stopt met verkoop van sigaretten in Groningen

De Lidl stopt ermee. De supermarktketen verkoopt vanaf vandaag geen sigaretten meer in haar zeven filialen in gemeente Groningen.

Dat maakt de keten zojuist bekend in een bijeenkomst met staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie).

In één klap rookvrij

Lidl gaf vorig jaar mei al aan dat ze wil stoppen met de verkoop van tabak en sigaretten in heel Nederland. Tot 2022 moet tabak gefaseerd uit de winkels verdwijnen.

Nu gebeurt dat in één klap in de gemeente Groningen, op de dag dat ook de eerste rookvrije zone officieel is geopend in de stad. In nieuw geopende winkels van Lidl werden vanaf 2018 al geen sigaretten meer verkocht.

'Als Lidl het kan...'

Staatssecretaris Blokhuis is blij met de stap die in Groningen is gezet: 'Lidl heeft een belangrijke voorbeeldfunctie met het besluit om helemaal geen sigaretten meer te verkopen. Daarmee wordt het aanbod van sigaretten kleiner op plekken waar jongeren en kinderen komen. Ik gebruik het besluit van Lidl in mijn gesprekken met andere supermarktketens en leg hen voor: als Lidl het kan, waarom zouden jullie het dan niet kunnen?'

Alleen eigen merk

Het antwoord op die vraag zou wel eens in de omzet van de sigaretten voor de keten kunnen zitten. Waar de meeste supermarkten een veelvoud aan merken sigaretten en tabak verkopen, biedt Lidl alleen een eigen merk aan.

Volgens landelijk hoofd communicatie en duurzaamheid bij de Lidl, Querine de Weerd, reageert de klant goed op de ontwikkeling: 'De klant is blij als je iets goed doet, zeker als je het doet voor een toekomstige generatie. We hebben alleen positieve reacties.'

