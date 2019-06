Meiden De Zaaier schoolvoetbalkampioen zonder finale te spelen

De meiden van CBS De Zaaier zijn Nederlands kampioen schoolvoetbal geworden. Een finale speelden ze echter niet, want noodweer gooide in Zeist roet in het eten.

'Dan win je alle wedstrijden en sta je in de finale en dan gaat die niet door. Dat is een enorme teleurstelling', zegt juf Anke vanuit de bus onderweg naar huis. 'Iedereen zit in de bus met een gevoel van: we zijn nog niet klaar.'

Weg naar de finale

Het Vlagtwedder meidenteam van groep 7 en 8 verdiende een plek in de landelijke finale dankzij winst op de eerdere regionale toernooien.

Ook in Zeist ging het crescendo. In de groepsfase werden scholen uit Egmond aan de Hoef (5-1) en Weert (2-0) verslagen. In de kruisfinale werd basisschool Maria Regina uit Steenbergen van de mat gespeeld: 6-0.

'Bal wilde niet meer rollen'

Deze kruisfinale lag al enige tijd stil vanwege onweer. En het werd er na de wedstrijd niet beter op. 'Het begon te onweren en het hoosde, de bal wilde niet meer rollen. Die lag op sommige momenten gewoon stil', zegt Anke.

De organisatie besloot door de omstandigheden om beide finalisten, CBS De Zaaier en CBS De Groene Hoek uit Maassluis, tot winnaar uit te roepen.

'De andere school wilde ook graag spelen. Maar helaas werd het afgelast. Je wilt eigenlijk winnaar worden door de finale te winnen. Maar we zijn ook supertrots dat we zover zijn gekomen. We zijn wel gewoon Nederlands kampioen.'