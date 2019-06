Staatssecretaris Blokhuis steekt hand uit naar Veenkoloniën

Blokhuis liet zich informeren tijdens een bijeenkomst van het project Kans voor de Veenkoloniën, een achtjarig traject waarin het doel is om de gezondheid van de inwoners van de streek op te krikken.

'Moeizame start'

Voor dat langjarig traject is ruim tien miljoen euro gereserveerd. Blokhuis erkent dat de start van het project moeizaam was, maar hij is hoopvol over de voortgang.

'Het project is nu halverwege, het heeft best wel moeite gekost om het goed van de kant te duwen', aldus de staatssecretaris. 'Maar ik zie veel enthousiasme bij betrokkenen. Ik heb er wel fiducie in dat er wat moois gaat ontstaan.'

Kans voor de Veenkoloniën wil middels verschillende projecten de gezondheidsachterstand in de regio terugdringen. Blokhuis ziet de eerste signalen als hoopgevend.

'Ik hoor voorbeelden van wethouders die willen stoppen met roken of hun overgewicht willen terugdringen', zegt hij. 'Dat sluit naadloos aan bij de thema's in ons Preventieakkoord: roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Het moet in de regio, wijken en dorpen gebeuren.'

'Hoeft niet te eindigen in 2023'

Dat moet de komende jaren gebeuren, want Kans voor de Veenkoloniën staat nog tot 2023 op de agenda. Daarna is de tien miljoen besteed, maar volgens Blokhuis hoeft het programma dan niet te eindigen.

'Het is niemands doel dat dit een stille dood sterft', legt hij uit. Laten we hopen dat dit geborgd blijft. Of er geld bij moet? Dat is aan een volgend kabinet, ik ga niet over mijn graf regeren. Ik heb de hand uitgestoken, ik wil wel het lijntje openhouden met de regio. Dit is een regio waar mensen wonen die wij veel gezondheid en geluk gunnen.'

Huiswerk voor de staatssecretaris

Wethouder Lian Veenstra (SP) van de gemeente Stadskanaal gaf Blokhuis nog wat huiswerk mee.

'Wij zijn in Stadskanaal al bezig, bijvoorbeeld met het project Gezonde Gezinnen', zegt ze. 'Ik dacht: de staatssecretaris moet toch terugrijden naar Den Haag, ik geef hem wat huiswerk mee voor op de achterbank.'

Dat huiswerk bestaat volgens Veenstra niet perse uit het vrijmaken van een extra geldbedrag.

'Geen brede aanpak, maar een plan'

'Ik heb hem aandachtspunten meegegeven en gezegd: 'Beste staatssecretaris, het gaat niet om meer geld'. Ik vraag om ruimte, rust en vertrouwen om breed met gezinnen aan de slag te gaan. Dus niet alleen met jongeren op het gebied van Jeugdzorg, of op het gebied van werk. Nee, een brede aanpak. Wat is hier aan de hand? Hoe maken wij een plan, zonder dat geld of regeltjes in de weg zitten?'

Veenstra ontving geen toezegging van Blokhuis om de regelgeving aan te pakken, maar ze is hoopvol over de mogelijke maatregelen die de staatssecretaris van Volksgezondheid wil nemen, om zo de regeldruk te verlagen.

