Zonnepark Finsterwolde voorlopig van de baan

Het plan voor het zonnepark in Finsterwolde is voorlopig van de baan. Dat maakt het gemeentebestuur van Oldambt zojuist bekend.

Het college heeft de aanvraag van het park alsnog geweigerd, nadat een Bibob-procedure heeft uitgewezen dat het niet duidelijk is wat de achtergrond van een investeerder in het bedrijf NAGA Solar (voorheen F&S Solar) is.

Risico

'Wij zien een risico', zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks). 'Wij gaan de aanvraag weigeren', zegt ze. We kregen geluiden van: 'Goh, welke club zit hier achter en vinden wij dat oké?' We vonden die geluiden zodanig dat wij hen hebben gevraagd een Bibob-procedure op te starten.'

Sikkema geeft aan dat uit die Bibob-procedure bleek dat er een risico was. 'Het risico is dat je te maken hebt met ondernemers die misschien niet altijd doen zoals het moet', geeft ze aan.

Geheimhouding

De burgemeester van de gemeente Oldambt wil niet zeggen dat de club onbetrouwbaar is. 'Daar mag ik niks over zeggen, ik mag ook niks over de aanleiding van het onderzoek zeggen.' Sikkema zegt dat de wetgeving haar verdere geheimhouding over de reden oplegt.

De woordvoerder van NaGa Solar zegt 'onaangenaam verrast' te zijn door het besluit van de gemeente Oldambt. Uit haar uitleg komt naar voren dat de Bibob-procedure vooral betrekking heeft op de investeerder achter F&S Solar. Welke investeerder het is, mag ze niet bekend maken, laat ze weten.

Bibob-procedure

De initiatiefnemers achter het zonnepark hebben de Bibob-procedure op aandringen van de gemeente Oldambt opgestart. De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) wordt ingezet om te kijken of een vergunning op de juiste gronden kan worden verstrekt. Als er uit een Bibob-procedure blijkt dat er gevaar dreigt, dat er een vergunning wordt misbruikt of dat er sprake is van criminele activiteiten rond een project, kan een overheidsinstantie de vergunningaanvraag alsnog weigeren.

Historie

De plannen voor een zonnepark aan de rand van Finsterwolde dateren van oktober 2016. Toen meerdere inwoners lucht kregen van de plannen, ontstond al vrij snel weerstand. Volgens Dorpsbelangen Finsterwolde heerst er daardoor 'onrust' in het dorp.

Tegenstanders claimen sindsdien dat er een gebrek aan draagvlak is. Uit onderzoeken van zowel de tegenstanders als de lokale SP en een onafhankelijk onderzoek van de gemeente Oldambt kwam de conclusie dat er inderdaad onvoldoende draagvlak is voor het park.

Van de agenda

Toch besloot de gemeente Oldambt het plan op de agenda te zetten, om opnieuw te kijken of er draagvlak is voor het park. Komende maandag zou de gemeenteraad stemmen over het park, maar dat agendapunt is eerst geschrapt.

De bouw van het zonnepark is voorlopig dan wel van de agenda gehaald, maar burgemeester Cora-Yfke Sikkema legt uit dat het de initiatiefnemers vrij staat een nieuwe aanvraag in te dienen, die wél door de Bibob-procedure komt. Met het plan zelf is namelijk niets mis, zo laat Sikkema weten.

