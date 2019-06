Partij voor de Dieren: 'We hadden de NewYorker hier liever niet gezien'

Een filiaal van NewYorker in Amsterdam. (Foto: Google)

De Partij voor de Dieren is tegen de vestiging van de Duitse kledingketen NewYorker in de binnenstad van Groningen. 'We hadden de NewYorker hier liever niet gezien', aldus raadslid Terence van Zoelen.

De kledinggigant opent in augustus een vestiging aan de Vismarkt in Stad. 'Het is een bedrijf met een mogelijk zeer negatieve impact elders in de wereld', stelt de fractie van de partij.

Arbeidsomstandigheden

'We weten niet hoe hun kleding geproduceerd is, daar geven ze geen openheid over. Je kunt dus op je vingers wel natellen dat de arbeidsomstandigheden daar niet goed zijn.'

En dat wordt in stand gehouden door de kleding hier vervolgens te kopen, aldus Van Zoelen. 'Bij Primark hebben we bovendien gezien dat de arbeidsomstandigheden in de winkels zelf heel erg slecht waren. Dus het heeft wel een prijs.'

Duurzaamheid

De Partij voor de Dieren zet daarom liever in op duurzame winkelketens. 'Als ketens als de NewYorker zich hier willen vestigen, kun je dat bijna niet tegenhouden. Maar je hoopt natuurlijk wel dat de gemeente zich, bijvoorbeeld via de Groninger City Club, inzet om duurzaamheid te stimuleren.'

En dat kan volgens Van Zoelen bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de ketens zelf, maar ook door consumentenvoorlichting.

Invloed uitoefenen

'De panden zijn veelal in private handen, dus daar heb je als gemeente weinig invloed op. Maar daar waar je wel invloed kunt uitoefenen, moet je dat zeker doen.'

'Want het was voor de stad Groningen mooier geweest dat er producten worden verkocht die eerlijk zijn, geen negatieve impact op het milieu hebben en onder eerlijke omstandigheden geproduceerd zijn. Ik denk dat we die richting op moeten.'

Belangrijk

'We zijn juist heel erg blij met bedrijven die zich in Groningen willen vestigen', laat wethouder Carine Bloemhoff woensdag weten tijdens de raadscommissie Werk en Inkomen.

'De komst van grote winkelketens vinden we belangrijk voor de werkgelegenheid en voor inwoners van de stad, maar we willen ook kleinere bedrijfjes die meer doen aan duurzame productie en sociale ondernemingen meer steunen.'

Lees ook:

- Scapino verdwijnt, kledingketen NewYorker verschijnt aan Vismarkt

- 'Slimme zet dat H&M naar Herestraat verhuist'