Brandweer oefent met hefkussens om aardbevingsslachtoffers te bevrijden

De brandweer in Groningen oefent sinds kort met de nieuwste generatie zogeheten hefkussens. Met het oog op mogelijke ernstige aardbevingen zijn alle 49 tankautospuiten in onze provincie uitgerust met deze kussens.

Anno Bulthuis van de brandweer in Bedum en zijn mannen zijn woensdagavond in het brandweeroefencentrum in Zuidbroek om vertrouwd te raken met de hefkussens. 'We leven hier in een gebied met aardbevingen', zegt Bulthuis. 'Er zou een wand of een betonnen plaat uit kunnen vallen, en dan heb je snel goed gereedschap nodig om eventuele slachtoffers te bevrijden'.

Zo'n situatie is nagebootst in het oefencentrum. Een huis is deels ingestort en een betonnen muur ligt op de benen van een slachtoffer; een blauwe pop.

Perslucht

Behoedzaam schuiven twee brandweermannen twee hefkussens onder de plaat, een derde bedient een kastje waaruit slangen steken waarmee perslucht naar de kussen wordt geleid. Centimeter voor centimeter komt de betonnen plaat omhoog.

Uitrusting aangepast aan regio

Is het niet wrang dat we in Groningen deze speciale apparatuur moeten hebben? 'Ja, dat klopt', zegt Bulthuis. 'Wij hebben hier vanwege de aardbevingen dit type gereedschap, maar op de Veluwe hebben ze bijvoorbeeld 4x4 voertuigen om bosbranden te bestrijden en in Friesland hebben ze apparatuur om snel te kunnen handelen in een waterrijk gebied.'

De hefkussens kunnen 14,5 ton per stuk omhoog liften. Daarmee kan de 'oefenmuur' relatief eenvoudig worden opgetild. De blauwe pop kan worden bevrijd en afgevoerd.

'Hopelijk nooit nodig'

'Het is te hopen dat we deze spullen nooit nodig zullen hebben voor dit doel', zegt Bulthuis. 'Maar we zijn nu als brandweer wel voorbereid op dit soort klussen.'