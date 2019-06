Raadslid op vingers getikt na kritiek in media over functioneren gemeente

Beute luchtte onlangs in een interview in het Dagblad van het Noorden onverbloemd zijn hart over het in zijn ogen gebrekkige functioneren van de nieuwe gemeente. In het interview sprak Beute onder meer over een ambtelijke en financiële chaos in Westerkwartier.

'Genaaid'

Volgens het VZ-raadslid was er in het eerste vijf maanden van de nieuwe gemeente niets geregeld voor de inwoners en had de voormalige gemeente Leek de gemeente Westerkwartier 'genaaid'

In een zogeheten actualiteitendebat vroegen de oppositiepartijen GroenLinks, VVD en Sterk Westerkwartier om opheldering aan het college van B en W, de fractie van VZ Westerkwartier en Beute zelf.

Aan het stuur

Volgens Klaas-Wybo van der Hoek uitte Beute in het interview snoeiharde kritiek op de ambtelijke organisatie van de gemeente Westerkwartier.

'U en uw partij zitten in de coalitie en dus aan het stuur in Westerkwartier. Als er problemen zijn in de organisatie, moet u dat hier in de gemeenteraad aankaarten en niet via de krant.'

Tanja Haseloop van de VVD wilde van Beute weten of hij nog achter de inhoud van het interview stond en of hij de mening verkondigde van zijn fractie.

'Niet bedoeld als kritiek'

Fractievoorzitter Ytsen van der Velde van VZ Westerkwartier nam het op voor partijgenoot Beute. 'Het staat Harm vrij om een interview te geven. Dat hoeft hij niet vooraf met de fractie te overleggen. De uitspraken zijn gedaan omdat hij zich zorgen maakt over de voortgang van een aantal zaken. Het was niet bedoeld als kritiek op de ambtenaren, want die doen hun stinkende best om er een mooie gemeente van te maken. Harm ziet dat ook.'

'Onhandig'

Coalitiegenoten ChristenUnie, CDA en Partij van de Arbeid namen afstand van de uitspraken van Beute, maar zien het als leermoment. CU-voorman Peter Holsappel: 'We kennen Beute al veertien jaar als raadslid. Hij spreekt met het hart op de tong. Dat is een andere stijl dan de onze. Wij zijn meer van de ratio. Zijn uitspraken waren op zijn minst onhandig. Besturen doe je in overleg met het college en in de gemeenteraad, maar niet via de krant.'

'Dit is mijn stijl'

Beute zelf nam niets van zijn woorden in de krant terug. 'Dit is mijn stijl. Zo kennen de mensen mij en dat verwachten ze ook van mij. Als ik vind dat ik mijn mening moet geven, doe ik dat en dan gebruik geen zalvende woorden.'

'De kritiek op de ambtenaren was niet persoonlijk bedoeld. Ik zie dat ze hard werken en hun best doen, maar soms gaan dingen nog niet goed. Dat heb ik aangekaart.'