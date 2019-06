Groninger basisbaan biedt geen garantie op regulier werk

De Groninger basisbaan is geen garantie op regulier werk. Sterker nog, de kans dat mensen met een dergelijke baan straks doorstromen, is volgens verantwoordelijk wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) niet zo heel groot.

Desondanks zet de gemeente Groningen de invoering van de basisbaan door. De basisbaan is bedoeld voor mensen die in de bijstand zitten en geen uitzicht hebben op een reguliere baan.

Bloemhoff hoopt dat er eind dit jaar zo'n vijftig mensen aan het werk zijn via een basisbaan, zo herhaalde ze woensdag nog maar eens tijdens de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. 'We willen de banen inzetten in wijken zoals De Hoogte en Selwerd waar nu belangrijke taken blijven liggen, bijvoorbeeld in het groenonderhoud en in de buurthuizen.'

Onduidelijkheid

Ondanks dat de gemeente de basisbaan na de zomer al wil invoeren is er nog altijd veel onduidelijk. Zo is er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid over de cao waar mensen met een basisbaan straks onder vallen, en over het exacte aantal banen. 'Dat hangt af van de deals die we met de werkgevers gaan sluiten', aldus Bloemhoff. 'Als werkgevers bereid zijn meer kosten te dragen dan kunnen we er meer banen realiseren.'

Het college biedt mensen een baan aan voor twee jaar zonder enig perspectief Jochem Atema - Stadspartij

Eén basisbaan kost jaarlijks naar schatting 28 duizend euro. De politieke meningen over het paradepaardje van de PvdA zijn nog altijd verdeeld. Zo is de fractie van de Stadspartij geen voorstander. 'Het college biedt mensen een baan aan voor twee jaar zonder enig perspectief', verzucht Jochem Atema.

Ook het CDA is onveranderd kritisch. 'We zijn geen voorstander van de basisbaan, en zeker niet als het gepresenteerd wordt als een experiment. Het is een druppel op een gloeiende plaat en zal geen grote groep mensen aan het werk krijgen', stelt Laura van der Giessen.

Volgens het CDA is het bovendien allemaal al eens gedaan, alleen toen onder de noemer van de Melkertbaan. Maar destijds was alles gericht op doorstroming naar regulier werk, en dat is nu niet het geval, zegt Bloemhoff. 'We kunnen er allerlei uitstroomdoelstellingen op plakken, maar dat moeten we niet doen want de kans dat deze mensen uiteindelijk aan de slag kunnen is niet zo heel groot.'

In de oude Sovjet-Unie had je ook geen werkloosheid, en we weten allemaal hoe dat is afgelopen Ton van Kesteren - PVV

'Is een onderwijstraject dan niet veel effectiever?', vraagt Ton van Kesteren van de PVV zich hardop af. 'Het gaat om mensen zonder enig arbeidsperspectief, is er uberhaupt onderzocht waarom deze mensen al zolang in de bijstand zitten?' Om vervolgens te eindigen met een nabrander: 'In de oude Sovjet-Unie had je ook geen werkloosheid, en we weten allemaal hoe dat is afgelopen.'

'Voor sommige bijstandsgerechtigden is een onderwijstraject heel geschikt om uiteindelijk aan de slag te komen', reageert Bloemhoff. 'Maar we zien ook een grote groep mensen die je kunt scholen wat je wilt, maar die toch geen kans maken op de arbeidsmarkt. En voor deze mensen is een basisbaan een oplossing.'

Laatste loodjes

Politiek omstreden of niet, de kans dat de basisbaan in het zicht van de haven strandt lijkt klein. Het gemeentebestuur weet zich gesteund door door de coalitie. 'We zijn verheugd dat het college zo voortvarend te werk is gegaan. Er zijn inwoners die structureel niet meedoen op de arbeidsmarkt. Wij staan voor deze inwoners', aldus Jan Pieter Loopstra van de PvdA.

Lees ook:

- Groningen gaat na de zomer werken met basisbanen

- Verdeeldheid binnen Groninger coalitie over invoeren basisbaan

- Groningen verdeeld over de basisbaan - wat is het en wat kost het?