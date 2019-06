Lopend Vuur: Sigaretten horen niet in de supermarkt

Een schap met sigaretten in de supermarkt, is dat nog wel van deze tijd? (Foto: ANP)

Supermarktketen Lidl stopt met de verkoop van sigaretten in haar zeven filialen in Groningen.

Sinds gisteren zijn ze niet meer te koop.

In één keer weg

Lidl gaf een jaar geleden al aan dat te willen stoppen met de verkoop van tabak en sigaretten in heel Nederland. Tot 2022 moet tabak gefaseerd uit de winkels verdwijnen. In Groningen gebeurt dat dus in één klap.

Minister op bezoek

Staatssecretaris Blokhuis, gisteren op bezoek in Groningen, is er blij mee.

'Lidl heeft een belangrijke voorbeeldfunctie met het besluit om helemaal geen sigaretten meer te verkopen. Daarmee wordt het aanbod van sigaretten kleiner op plekken waar jongeren en kinderen komen. Ik gebruik het besluit van Lidl in mijn gesprekken met andere supermarktketens en leg hen voor: als Lidl het kan, waarom zouden jullie het dan niet kunnen?'

