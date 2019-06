Vrijdag afscheid Ewold Horn: actie levert meer dan 10.000 euro op

De inzamelingsactie om de uitvaart van Horn te bekostigen heeft inmiddels meer dan 10.000 euro opgeleverd.

Horn werd zeven jaar lang gegijzeld door terreurbeweging Abu Sayyaf op de Filipijnen. Zo'n twee weken geleden kwam hij om het leven bij een bevrijdingsactie door het Filipijnse leger.

Uitvaart zonder extra zorgen

De actie werd gestart door vrienden van Horn, in overleg met zijn familie. 'De familie is zeven jaar lang door een hel gegaan. Dus we wilden ervoor zorgen dat ze zich over de uitvaart in ieder geval geen zorgen hoefden te maken. Het geld gaat nu direct naar de familie toe', zegt initiatiefnemer Mieke van der Werk.

Rekening nog eventjes open

'Vanaf dag één ging het zo geweldig. Het is echt als een droom verlopen', vertelt Van der Werk. De rekening blijft nog eventjes geopend. 'We zitten nog niet helemaal stil. Waarschijnlijk sluiten we hem over ongeveer een week.'

Eventuele bijdrages kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL21 RABO 0342 0684 31 t.n.v. D.O. Bosscher, inzake Ewold Horn.

Extra's gaan naar Lepra-stichting

Mocht er geld overblijven, dan gaat dat naar de Lepra-stichting. Horn steunde dat doel zelf ook.

