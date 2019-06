Expositie The Rolling Stones komt volgend jaar naar Groningen

The Stones tijdens een optreden in Berlijn (Foto: ANP)

In het Groninger Museum is volgend jaar een tentoonstelling over The Rolling Stones te zien. De expositie over de Britse band toont ruim 400 originele objecten uit de verzameling van de Stones.

De expositie was eerder in Londen, Amerika en Azië te zien.

Zeldzame audiofragmenten

Bezoekers kunnen zich vergapen aan instrumenten, zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, kostuums, postermateriaal, albumcovers en zelfs de opnamestudio van de Stones.

Legendarisch concert

Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum: 'We zijn ongelooflijk blij dat we de Rolling Stones weer naar Groningen kunnen brengen na hun legendarische concert in 1999. De tentoonstelling brengt goede herinneringen naar boven en geeft uitgebreid inzicht in dit vierkoppige culturele fenomeen dat van grote invloed was op de twintigste eeuw en nog steeds is.'

Reis door de geschiedenis

De band laat in een persbericht weten trots te zijn op de tentoonstelling.

'We willen iedereen die komt kijken meenemen op een reis door onze geschiedenis om te ervaren en beleven hoe het is om onderdeel te zijn van The Rolling Stones. We hopen dat iedereen ervan gaat genieten.'

Voorverkoop

The Rolling Stones is vanaf oktober 2020 in het Groninger Museum te zien. De voorverkoop begint in mei 2020.