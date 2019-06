Sinatra niet, de Stones wel: 'Ze bepaalden het beeld van de tijd'

Frontman Mick Jagger van The Rolling Stones is volgend jaar in het Groninger Museum te zien (Foto: ANP/Flickr Creative Commons/Beeldbewerking RTV Noord)

Hij kreeg tentoonstellingen over tal van bekende artiesten aangeboden, maar museumdirecteur Andreas Blühm viel als een blok voor een grote expositie over The Rolling Stones. Nu alleen nog even al die hits uit zijn hoofd leren...

Vertel, hoe is het gelukt om de Stones binnen te halen?

'Ik kreeg opeens een mailtje of we geïnteresseerd waren. Sinds David Bowie staan we natuurlijk wel op de kaart. We krijgen heel veel dingen aangeboden, van Frank Sinatra tot Maria Callas. Niet alles past. Maar The Stones? Dat past!'

Waarom de Stones wel en Sinatra niet? Dat is toch ook een grote naam?

'Los van de grote naam zijn de Stones al vijftig jaar cultuurgeschiedenis. Ze hebben mede het beeld bepaald. Niet alleen van de muziek en de mode, maar ook hoe mensen zich voelden. In die tijd had je de Beatles en de Stones. De Beatles stonden voor een bepaalde soort mensen en de Stones voor een andere groep. De rauwere, revolutionairdere soort.'

'Dat wisten ze vol te houden, maar ze hebben zich ook, net zoals Bowie, steeds weer aangepast aan de nieuwe tijd. Hun imago is steeds veranderd. In deze expositie staat de muziek centraal, maar gaat het ook om de zichtbaarheid van het fenomeen Stones.'



Het eerste appartement van de band is ook te zien. Dat was echt een gore bende Andreas Blühm - Directeur Groninger Museum

Wat krijgen bezoekers volgend jaar te zien?

'Niet alleen de platenhoezen van hun beroemde albums, maar ook memorabilia, teksten, zeldzame opnames, kostuums en de gitaren die ze bespeeld hebben. Keith Richards is zelf kunstenaar en heeft zijn eigen gitaar beschilderd.'

'Verder kun je een opnamestudio bekijken en is hun eerste appartement in Londen nagebouwd. Dat was echt een gore bende. Het laat goed zien waar ze vandaan komen. Je volgt eigenlijk de carrière van een stel Londense jongens die uiteindelijk wereldsterren worden. Een tijdlijn van hun leven dus.'

Waar eindigt die tijdlijn?

'Het is niet één lange verhaallijn, maar we laten per zaal verschillende onderwerpen zien. De studio, muziek, video's, platen, kostuums, gitaren. En dan alles van oud tot nieuw.'



Het is net zoals bij Bowie nog veel interessanter dan ik al dacht Andreas Blühm - Directeur Groninger Museum

Hoe gaat de voorverkoop in zijn werk?

'Om te voorkomen dat we nu al gebeld worden: de voorverkoop begint waarschijnlijk in mei. Waarschijnlijk moeten we met tijdsloten voor bezoekers gaan werken, want de vraag zal groot zijn. Vergelijkbaar met Bowie, maar ook weer anders. We zijn wel blij dat we die ervaring op zak hebben.'

Hoeveel platen van de Stones staan er eigenlijk bij u in de kast?

'Geen één, haha. Heeft er überhaupt nog iemand platen in de kast staan? Ik herinner me dat mijn broer, die vier jaar ouder is dan ik, een Stones-fan was. Ik kwam daar net na. Voor mij was het al Mozart. Nu ik me begin in te luisteren, hoor ik veel bekende en onbekende dingen. Het is net zoals bij Bowie nog veel interessanter dan ik al dacht.'

