GBB en Gasberaad: gemengde gevoelens over 'onorthodoxe' schaderegeling (update)

Volgens Gasberaad-secretaris Susan Top zorgt deze behandeling alleen maar voor meer ongelijkheid.

'Ik zie de zure gezichten al voor me. Er zijn zo veel mensen die een normale behandeling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade hebben gekregen, die vragen zich af waarom ze hier niet voor in aanmerking kwamen. En het is toch weer een uitzonderingsregeling.'

Toch ziet Top ook de voordelen van de regeling in. 'Hiermee is het voor veel mensen snel afgehandeld. Zij krijgen snel hun geld.'

Dan weer een voucher, dan de NAM 6000-regeling en nu weer de stuwmeerregeling. Het wordt er niet overzichtelijker van Susan Top - Groninger Gasberaad

5000 euro

Minister Wiebes kondigde donderdag aan dat de regeling, waarbij inwoners met aardbevingsschade direct 5000 euro uitgekeerd kunnen krijgen, wordt verruimd. Woningen met aardbevingsschade van vóór 13 juni komen nu ook in aanmerking voor de regeling.

Onoverzichtelijk

Deze verruiming is vooral een poging om veel schademeldingen bij de TCMG weg te werken, vindt Top. 'Voor veel mensen is het vast een aardig aanbod. Mensen kunnen 5000 euro innen en weer verder met hun leven.'

En dat soort regelingen hebben we volgens Top al veel te veel. 'Dan weer een voucher, dan de NAM 6000-regeling en nu weer de stuwmeerregeling. Het wordt er niet overzichtelijker van.'



Hier hebben we hard voor gewerkt René Paas - CvdK

Iedereen dezelfde behandeling

Het Gasberaad pleit in plaats voor een stuwmeerregeling voor een generieke regeling. 'Een stuwmeer is niet het juiste woord, want het gaat om alle schades tot en met gisteren. Onze inzet is juist dat iedereen die een periode moet wachten hetzelfde aanbod krijgt. Dan wordt iedereen gelijk behandeld.'

Paardenmiddel

Ook Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging heeft gemengde gevoelens over de verruimde regeling. Aan de ene kant is er blijdschap voor bewoners die het aanbod kunnen accepteren.

'Maar het is natuurlijk niet zoals de TCMG had geadviseerd. Die heeft gezegd: alle schades tot 1 januari 2019.'

Bovendien blijft er volgens Schorren rechtsongelijkheid bestaan. 'Degene die morgen zijn schade meldt, vist achter het net. Dit is een paardenmiddel om het stuwmeer weg te werken.'



Ik heel erg bang dat het stuwmeer zich nu verplaatst. Want hebben we zoveel aannemers die dit allemaal aankunnen? Dwerin Schorren - Groninger Bodem Beweging

Waterbedeffect

Als dat wegwerken al lukt, is het volgens Schorren maar zeer de vraag of er daarna geen nieuw probleem ontstaat. Mensen die met het ontvangen geld hun schade willen herstellen, zullen op zoek moeten naar een aannemer om de klus te klaren.

'Ik heel erg bang dat het stuwmeer zich nu verplaatst het wachten voor de aannemers. Want hebben we zoveel aannemers die dit allemaal aankunnen? Ik ben bang voor een waterbedeffect. Eentje met heel veel golven en nagolven.'

'Het blijft een hoofdpijndossier'

De enige oplossing voor de langer termijn is het dichtdraaien van de gaskraan, zelf Schorren. 'Of in elk geval volgend jaar naar twaalf miljard kuub.'

'Maar ik denk dat dit dossier altijd hoofdpijn blijft geven. We hebben te maken met de NAM die weigerde de schade verder af te handelen, het Rijk dat er veel te lang over deed om met een nieuw schadeprotocol te komen, ICT-problemen bij de TCMG en het Rijk dat nog steeds teveel gas oppompt waardoor we deze problemen houden. Daardoor houden we deze problemen.'

Paas: hier hebben we voor geknokt

Volgens Commissaris van de Koning René Paas is er hard gewerkt om een verruiming van de stuwmeerregeling tot 1 juni te krijgen. 'We zijn er dan ook heel blij mee dat de minister de regeling tot 13 juni heeft verruimd.'

